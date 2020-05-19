لا تلجأ للوساطة..نصيحة الأبراج لمواليد 19 مايو

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي عن نصائح للمواليد شخصية اليوم في علم الأرقام.. لمواليد 19 مايو.





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شخصية اليوم في في علم الأرقام..





إذا كنت مولودا في يوم 19 مايو فإن ذلك يعني أن لديك روحا صافية ونقية، ولديك حسا جماليا وموهبة تجارية.. تعرف كيف تجذب إليك الجميع وتبدو منظما لكنك تميل للعصبية وللتعصب لنظامك بأحيان كثيرة.





نصيحة:



