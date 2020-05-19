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مرأة

لا تلجأ للوساطة..نصيحة الأبراج لمواليد 19 مايو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:57 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي عن نصائح للمواليد شخصية اليوم في علم الأرقام.. لمواليد 19 مايو.

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شخصية اليوم في علم الأرقام..

 إذا كنت مولودا في يوم 19 مايو فإن ذلك يعني أن لديك روحا صافية ونقية، ولديك حسا جماليا وموهبة تجارية.. تعرف كيف تجذب إليك الجميع وتبدو منظما لكنك تميل للعصبية وللتعصب لنظامك بأحيان كثيرة.

نصيحة: 

هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.
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