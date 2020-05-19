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رياضة

خالد بيومي: يجب التحقيق مع المسئول عن وجود سلجادو في جهاز أجيري مع المنتخب

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:43 ص
سلجادو
سلجادو
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محمد رشاد
علق خالد بيومي الإعلامي الرياضي على تصريح هاني رمزي مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، بشأن عدم وجود أهمية لدور الإسباني سلجادو في جهاز الفراعنة المُقال.


وأقيل جهاز منتخب مصر بقيادة الإسباني أجيري الذي كان يضم هاني رمزي وسلجادو، بعد الإخفاق في بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية مصر 2019.

وأكد خالد بيومي على أن هاني رمزي أنه كان لا يعلم دور سلجادو في جهاز منتخب مصر، مشيرًا إلى عدم أهمية وجوده. 

وقال خالد بيومي في تصريحات لفضائية أبو ظبي الرياضية: "تصريح هاني رمزي عن سالجادو جاء متأخرًا جدًا بعد فوات الأوان وخروج المنتخب المصري من كأس الأمم الإفريقية".

وتابع: "منتخب مصر كان سيئًا جدًا وكان عليه أن يُبدي رأيه مبكرًا، ولكن تصريحه في هذا الوقت ليس له أي معنى".

وأكمل بيومي : "المعنى الوحيد الذي أفهمه كمواطن مصري الآن، هو إجراء تحقيق بشأن الأموال التي تقاضاها سالجادو، بعد اعتراف المدرب العام هاني رمزي بأنه لم يكن له دورا، وبالتالي هي أموال تم صرفها دون منفعة".

واختتم خالد بيومي : "هذا يجعلنا أن نقول إن كل ما كان يحدث داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم به كثير من المجاملات، والأكثر من هذا أن نفس الأشخاص بنفس الشكل سنراهم مجددًا داخل المنظومة الرياضية وكأنه لم يحدث شئ، لأن في مصر ربنا وهبنا نعمة النسيان".
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