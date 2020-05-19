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أخبار البلد

شباب الوزارة يدشنون صفحة أخبار كهرباء مصر علي السوشيال ميديا لحل شكاوى المواطنين

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:46 ص
وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء
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كتب - صدى البلد
دشن مجموعة من الشباب العاملين بوزارة الكهرباء صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " لتكون منصة للرد علي الشائعات والاكاذيب التي يتم تداولها علي السوشيال فيما يخص اخبار وزارة الكهرباء .

وهذه الصفحة تحمل اسم " اخبار كهرباء مصر "  يديرها  مجموعة من الشباب هدفهم الوقوف بجانب الدولة وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين، والرد على استفساراتهم فى مجال الكهرباء والطاقة من خلال متخصصين داخل قطاع الكهرباء ومساندة عدد من الصحفيين المتميزين فى تغطية أخبار وزارة الكهرباء والتي تضم شريحة كبيرة تصل  إلى 36 مليون مشترك و172 ألف عامل على مستوى الجمهورية بحسب إحصائيات الوزارة. 

وتقوم هذه الصفحة التي تخطي عدد المتابعين لها عشرات الالاف بالتفاعل مع المواطنين والرد على مشكلاتهم , خاصة ان الصفحة الرسمية لوزارة الكهرباء غير متفاعلة بالشكل الكافي مع شكاوي المواطنين ، برغم الإمكانيات الهائلة المسخرة لها.

وتعد صفحة "أخبار كهرباء مصر" نموذجا رائعا لابد ان يُحتذي به فى قمة التفاعل والمشاركة المجتمعية وحلقة وصل حقيقية بين أصحاب المعلومة ومن يحتاجها، ليشترك بها مئات الآلاف من المتابعين وتستقبل يوميًا كما هائلا من مشكلات المواطنين سواء الخاصة بالفواتير أو الأعطال بمختلف أنحاء الجمهورية ليتم تحويلها لوزارة الكهرباء أو نشرها.

وتقدم الصفحة الحلول بشكل دوري منتظم يدعو للتفاخر فضلًا عن كونها تقدم دورا توعويا في تنمية ثقافة المواطن ونشر إيجابيات القطاع وتوضيح الجهود المضنية التي تقوم بها الوزارة في شتى المجالات من إنتاج لنقل وتوزيع، كما أنها تواجه الشائعات بنشر روابط صحفية تأكيدًا علي المصداقية.
 
ويقول محمد عامر، أحد متابعيها " أتابع هذه الصفحة جيدا وكنت أعتقد أن هذه الصفحة هى  المنصة الرسمية الوحيد لوزارة الكهرباء، وساعدتني فى حل العديد من المشكلات.

وتابع عامر: " نتمنى جميعًا أن نشاهد تجارب مماثلة في باقي قطاعات الحكومة ولسه اللي جاي أحلي والبركة في شباب مصر ".
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