AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السودان يمدد الحظر الكلي بولاية الخرطوم أسبوعين

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:53 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية السودانية، تمديد الحظر الكلي بولاية الخرطوم لمدة أسبوعين، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وقالت الحكومة السودانية في بيان لها إنها اتخذت قرار التمديد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد اجتماعات مكثفة للجنة ومناقشة التقارير المتخصصة عن الوضع الصحي.

وأضاف البيان: "أن اللجنة راجعت الموقف الصحي بالبلاد ومدى فاعلية الإجراءات الاحترازية التي وضعت، منوهًا إلى أن المراجعة أثبتت فاعلية الحظر الذي تمّ وأنّه ساهم في الحد من انتشار الفيروس". 

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت عن تسجيل 105حالات وفاة و2591 حالة إصابة.

ودعت اللجنة من المواطنين الإلتزام بالإجراءات الصحية وذلك خلال فترة عيد الفطر المبارك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة السودانية تقترح الإغلاق الكامل للبلاد 3 أسابيع بسبب كورونا

السبت.. السودان يبدأ حظرا للتجول الشامل في الخرطوم لمدة 3 أسابيع

السلطات السودانية: تعطيل الصلوات في المساجد والكنائس بشكل مؤقت

رئيس الوزراء السوداني يقيل والي الخرطوم لمخالفته قرار وقف الصلوات

الحكومة السودانية تتعهد بمعالجة القصور في توفير السلع خلال الحظر الشامل

تونس تعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 884 حالة

ترشيحاتنا

نشرة السوشيال ميديا: تركى آل الشيخ لـ عمرو دياب: ما تدينا أرنب نجيب بيه 4 بيوت.. الجمهور يهاجم رضوى الشربيني بسبب تغريدة.. أول رد من محمود أبو رجيلة على شائعة وفاته

تحولت لكتلة صفيح.. تفاصيل حادث دائرى المعادى.. فيديو وصور

بإطلالة بسيطة.. شقيقة محمد رمضان تتألق فى عقد قرانها

أخبار الأهلي.. وليد أزارو يعود للنادي..7 صفقات تعمق جراح الفريق

إحالة المتهم بدهس شاب في أكتوبر للمحاكمة الجنائية العاجلة

وفاة زوج صفاء أبو السعود.. قصة زفاف ابنة الشيخ صالح كامل في أسوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. زوجة محمد دياب تخطف الأنظار على إنستجرام

بإطلالة بسيطة.. شقيقة محمد رمضان تتألق فى عقد قرانها

بالشراشيب والأحمر النارى.. أروى تستعرض رشاقتها فى أحدث جلسة تصوير