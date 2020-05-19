السودان يمدد الحظر الكلي بولاية الخرطوم أسبوعين

قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية السودانية، تمديد الحظر الكلي بولاية الخرطوم لمدة أسبوعين، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.





وقالت الحكومة السودانية في بيان لها إنها اتخذت قرار التمديد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد اجتماعات مكثفة للجنة ومناقشة التقارير المتخصصة عن الوضع الصحي.





وأضاف البيان: "أن اللجنة راجعت الموقف الصحي بالبلاد ومدى فاعلية الإجراءات الاحترازية التي وضعت، منوهًا إلى أن المراجعة أثبتت فاعلية الحظر الذي تمّ وأنّه ساهم في الحد من انتشار الفيروس".





وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت عن تسجيل 105حالات وفاة و2591 حالة إصابة.





ودعت اللجنة من المواطنين الإلتزام بالإجراءات الصحية وذلك خلال فترة عيد الفطر المبارك.