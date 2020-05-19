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هشام الخياط يوضح إجراءات هامة لمن يشعر بأعراض الإصابة بكورونا.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:44 ص
هشام الخياط
هشام الخياط
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إبراهيم القادري
قال الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، إن هناك من 50% إلى 60% من مصابي فيروس كورونا لا يشعرون بأى أعراض.

وأضاف هشام الخياط خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض ونتائج التحليل إيجابية؛ نسبتهم 20%، وهؤلاء عليهم أن يعزلوا أنفسهم فى المنزل لمدة 14 يوما، وعليهم الا يتعاملوا مع أسرهم.

وأوضح هشام الخياط ، أن الذى يجب عليه التوجه إلى المستشفى هم الذين يشعرون بضيق شديد فى التنفس والذين يحتاجون إلي أجهزة التنفس الصناعى ورعاية طبية   .

ونوه  إلى أنه ليس هناك أى نظام طبي في العالم يتحمل زيادة الإصابات بفيروس كورونا .

واستطرد: جميع المواطنين في الدول الغربية مثل أمريكا وروسيا والصين قاموا بعمل عزل منزلي لكل من ظهرت عليه منهم أعراض بسيطة .
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