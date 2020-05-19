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بين الناس

وزارة الصحة تستجيب لأسرة مصابة بكورونا: جار نقلهم للمستشفى

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:48 ص
رنا اشرف
استجابت وزارة الصحة، للمواطنة أمال وأفراد عائلتها؛ بعد تواصلها مع الوزارة؛ لإنقاذ أسرتها عقب ظهور أعراض  فيروس كورونا عليهم.

وصرح الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، انه تم رصد استغاثه امال عصام منذ يوم السبت الماضي، حيث لم تكن تستجيب للتواصل معنا علي مدار الأيام السابقة.

وأضاف مجاهد أنه بمجرد إرسال رقم التواصل قبل مغرب يوم أمس؛ تواصل المكتب الاعلامي مع والدها "عصام" حيث اوضح ان اسرته المكونه من 7 افراد تعاني من أعراض مرض كورونا.
وأوضح أنه علي الفور قامت الغرفة المركزية بوزارة الصحة بالتواصل معهم لمتابعة حالتهم المرضية وللتنسيق بالمستشفى.

وأشار مجاهد إلى أنه تم التنسيق لجميع أفراد الأسرة بمستشفى صدر العباسية مساء أمس ولكن رقم التواصل كان مغلقا مما دعا إلي تأخير النقل الي فجر اليوم، بعد ان تمكن المكتب الاعلامي من التواصل مع الأسرة مرة أخري.

ونوه إلى أنه جار الآن نقلهم، مؤكدا تشديد القيادة السياسية علي الاهتمام بسرعة الاستجابة لنداءات واستغاثات المواطنين، وحرص الوزارة على توفير سبل الرعاية الصحية لهم.
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