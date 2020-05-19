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رياضة

مدحت عبد الهادي: التاريخ سيكتب حصول القلعة البيضاء على بطولتين في أسبوع.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:52 ص
مدحت عبد الهادي
مدحت عبد الهادي
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محمد رشاد
قال مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق إن التاريخ سيكتب حصول القلعة البيضاء على بطولتين في غضون أسبوع واحد فقط خلال عام 2020 والذي انتشرت فيه جائحة الكورونا.


وتوج الزمالك ببطولة السوبر الاإفريقي على حساب الترجي التونسي، ثم ظفر بالسربر المصري على حساب الأهلي.

وأضاف مدافع الزمالك " لا نلتفت لحملات التشكيك والملفات القديمة التي يتحدث عنها البعض حاليا لصرف النظر عن فوز الزمالك ببطولتين في أسبوع ".

وكشف مدحت عبد الهادي أنه كان السبب وراء إحتراف الصقر أحمد حسن في نادي كوجالي التركي عام ١٩٩٨.

وقال مدحت :" سافرت لتركيا للخضوع للكشف الطبي في نادي كوجالي وأطلعت مديره الفني علي لقطات لأحمد حسن فطلب التعاقد معه".

وأكمل " أحمد حسن كان يلعب في الإسماعيلي وكانت هناك أزمة بين ناديه والأهلي الذي كان يرغب في التعاقد معه وأخبرته بالعرض التركي ليذهب إلي هناك في النهاية".

وأنهى " ليس أحمد حسن فقط بل ساهمت في انتقال أيمن عبد العزيز في كوجالي وسعيت لانتقال لحسام حسن ولكنه كان يرغب في اصطحاب شقيقه إبراهيم "
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