مدحت عبد الهادي: التاريخ سيكتب حصول القلعة البيضاء على بطولتين في أسبوع.. فيديو

قال مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق إن التاريخ سيكتب حصول القلعة البيضاء على بطولتين في غضون أسبوع واحد فقط خلال عام 2020 والذي انتشرت فيه جائحة الكورونا.
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وتوج الزمالك ببطولة السوبر الاإفريقي على حساب الترجي التونسي، ثم ظفر بالسربر المصري على حساب الأهلي.
وأضاف مدافع الزمالك " لا نلتفت لحملات التشكيك والملفات القديمة التي يتحدث عنها البعض حاليا لصرف النظر عن فوز الزمالك ببطولتين في أسبوع ".
وكشف مدحت عبد الهادي أنه كان السبب وراء إحتراف الصقر أحمد حسن في نادي كوجالي التركي عام ١٩٩٨.
وقال مدحت :" سافرت لتركيا للخضوع للكشف الطبي في نادي كوجالي وأطلعت مديره الفني علي لقطات لأحمد حسن فطلب التعاقد معه".
وأكمل " أحمد حسن كان يلعب في الإسماعيلي وكانت هناك أزمة بين ناديه والأهلي الذي كان يرغب في التعاقد معه وأخبرته بالعرض التركي ليذهب إلي هناك في النهاية".
وأنهى " ليس أحمد حسن فقط بل ساهمت في انتقال أيمن عبد العزيز في كوجالي وسعيت لانتقال لحسام حسن ولكنه كان يرغب في اصطحاب شقيقه إبراهيم "