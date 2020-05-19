AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

اكتشاف منطقة في المخ تقلل الشعور بالألم لدى الإنسان

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:23 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

أعلن عدد من العلماء الأمريكيون، أنهم عثروا على منطقة صغيرة من الدماغ في الفئران يمكن أن تزيل إحساسهم بالألم، حيث ينير هذا الأمر الضوء على إزلالة الآلام لدى الإنسان.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يقول باحثون أمريكيون إن اللوزة، وهي مجموعة صغيرة من الخلايا العصبية على شكل لوز تقع في كل جانب من الدماغ، يمكنها إيقاف أجزاء متعددة من الدماغ التي تعالج الألم.



واضح الباحثين إن أشعة الضوء تنشط مجموعة من الخلايا العصبية في اللوزة، تسمى الخلايا العصبية "CeAga"، والتي تمنع "مراكز تعزيز الألم" في الدماغ.


وأشارت الصحيفة إلى أن  في التجارب، أدى تنشيط الخلايا العصبية CeAga إلى تقليل علامات الألم بشكل كبير في الفئران التي تلقت منبها خفيفا للألم.


 في حين أن الفئران لديها اللوزة المركزية الكبيرة نسبيا مقارنةً بالبشر، فمن المحتمل أن يكون لدى البشر نظام مماثل للتحكم في الألم.


يمكن أن يؤدي الاكتشاف إلى إنشاء موجة جديدة من الأدوية المسكنة للألم للبشر.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عشب طبيعي يحمي من الالتهابات ويسكن الألم

الإسراف في تناول هذا الدواء يسبب تليف الكبد.. تفاصيل

اكتشف أضرار الإكثار من المسكنات الأفيونية .. أبرزها ضعف المناعة

الموجات فوق الصوتية لها فوائد محتملة في مكافحة الزهايمر

ترشيحاتنا

بدأت الأعمال.. لماذا قررت محافظة القاهرة ردم نفق العروبة بصلاح سالم؟.. فيديو

موجة حارة هى الأعلى على مستوى العالم.. الأرصاد تكشف الحقيقة

أدعية ليلة القدر مجمعة.. 150 دعاء يجمع لك كل خيرات الدنيا

شعرت بالخوف..تفاصيل هروب مسنة من مستشفي حميات شبين بعد إصابتها بكورونا

اكتشاف منطقة في المخ تقلل الشعور بالألم لدى الإنسان

مرور القاهرة يكشف مواعيد ردم نفق العروبة والتحويلات المرورية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشقر ولا بني.. ألوان شعر هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها

فيات 500 Dolce Vita تصل إلى السوق السعودية

بإطلالة جذابة.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور