اكتشاف منطقة في المخ تقلل الشعور بالألم لدى الإنسان

أعلن عدد من العلماء الأمريكيون، أنهم عثروا على منطقة صغيرة من الدماغ في الفئران يمكن أن تزيل إحساسهم بالألم، حيث ينير هذا الأمر الضوء على إزلالة الآلام لدى الإنسان.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يقول باحثون أمريكيون إن اللوزة، وهي مجموعة صغيرة من الخلايا العصبية على شكل لوز تقع في كل جانب من الدماغ، يمكنها إيقاف أجزاء متعددة من الدماغ التي تعالج الألم.





واضح الباحثين إن أشعة الضوء تنشط مجموعة من الخلايا العصبية في اللوزة، تسمى الخلايا العصبية "CeAga"، والتي تمنع "مراكز تعزيز الألم" في الدماغ.

وأشارت الصحيفة إلى أن في التجارب، أدى تنشيط الخلايا العصبية CeAga إلى تقليل علامات الألم بشكل كبير في الفئران التي تلقت منبها خفيفا للألم.

في حين أن الفئران لديها اللوزة المركزية الكبيرة نسبيا مقارنةً بالبشر، فمن المحتمل أن يكون لدى البشر نظام مماثل للتحكم في الألم.

يمكن أن يؤدي الاكتشاف إلى إنشاء موجة جديدة من الأدوية المسكنة للألم للبشر.



