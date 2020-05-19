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أخبار العالم

احتفالا بالذكرى الثالثة لتولى العهد.. محمد بن سلمان الأكثر تداولا عبر تويتر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:26 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر #محمد_بن_سلمان موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب مرور ثلاث سنوات على ذكرى بيعة ولى العهد.

حيث تم اعفاء الامير محمد بن نايف من منصبه وليا للعهد و تعيين الأمير محمد بن سلمان فيتم الاحتفال بالذكرى الثالثة اليوم.
وجاءت تعليقات رواد تويتر كالاتى:
على العهد والوفاء نجدد البيعة والولاء

على العهد والوفاء والسمع والطاعة نجدد البيعة والولاء لسمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان 

بمناسبة بيعة سيدي ولي العهد الثالثة..

سمو التواضع سمو الفخر ولي العهد الامير محمد بن سلمان إمضي للقمة وعين الله ترعاك..

‏‎اقواله أفعال نفخر بها 
تواضعه عزه وشموخه هيبه 
قائد الحاضر وصانع المستقبل


ففى 21 يونيو 2017 أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا قضى بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وليا للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع.

واختار 31 من أصل 34 عضوًا في هيئة البيعة محمد بن سلمان وليا للعهد.
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