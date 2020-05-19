السيطرة على حريق هائل داخل شونة للأخشاب في قرية السملاوية بزفتى..صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، صباح اليوم ، على حريق هائل اندلع في شونه للأخشاب بنطاق قرية السملاوية ، بمركز زفتى ، إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، حيث جرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء.





وكان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية ، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى ، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة ، يفيد باندلاع حريق بشونة للاخشاب بطريق "السملاوية- العايشه" بدائرة المركز.





كما باشرت القيادات الأمنيه والتنفيذية ، دورها ، بالانتقال إلى مكان الحادث ، وتبين اندلاع حريق هائل بشونة أخشاب ، تقع على مساحة 1.5 فدان ، وتمكن شباب القرية من إخماد نيران الحريق.



