السيطرة على حريق هائل داخل شونة للأخشاب في قرية السملاوية بزفتى..صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، صباح اليوم، على حريق هائل اندلع في شونه للأخشاب بنطاق قرية السملاوية، بمركز زفتى، إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، حيث جرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء.
وكان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق بشونة للاخشاب بطريق "السملاوية- العايشه" بدائرة المركز.
كما باشرت القيادات الأمنيه والتنفيذية، دورها، بالانتقال إلى مكان الحادث، وتبين اندلاع حريق هائل بشونة أخشاب، تقع على مساحة 1.5 فدان، وتمكن شباب القرية من إخماد نيران الحريق.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابه العامه للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتقدير قيمة التلفيات والخسائر.