أخبار الفن.. فيديو يكشف علاقة محمد رمضان وصدام حسين.. انتحار ممثل معروف في نهار رمضان.. وفاة زوج صفاء أبو السعود

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.
توفى أمس الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART "و راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود.
نشرت إيمان، شقيقة الفنان محمد رمضان، عدة صور لها، عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها، مع زوجها، حسام أحمد، بعد عقد قرانهما، أمس الإثنين 18 من مايو.
نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مقطع فيديو قصير عبر حسابها على تطبيق سناب شات، أظهرت فيه محادثتها مع الفنان محمد رمضان، التي دارت بينهما عبر تطبيق واتساب، لتفضح ما دار بينهما.
كشفت تقارير إخبارية، هندية عن انتحار الممثل التليفزيوني الهندي مانميت جريوال، يوم الجمعة الماضية 15 مايو، بعدما عانى من أزمة مالية في الفترة الأخيرة بسبب الحظر المفروض لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.