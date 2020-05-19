أخبار الفن.. فيديو يكشف علاقة محمد رمضان وصدام حسين.. انتحار ممثل معروف في نهار رمضان.. وفاة زوج صفاء أبو السعود

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

نشرت إيمان، شقيقة الفنان محمد رمضان، عدة صور لها، عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها، مع زوجها، حسام أحمد، بعد عقد قرانهما، أمس الإثنين 18 من مايو.



