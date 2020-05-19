10 فوائد للثوم.. أبرزها القضاء على قشرة الشعر وحب الشباب نهائيا

في حين أن الكثير من الناس يعرفون أن الثوم رائع لعلاج الأمراض ، خاصةً البرد العادي والسعال المعتدل والتهابات الرئة ، إلا أن القليل جدًا منهم على دراية بخصائصه السحرية للعناية بالبشرة.





إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية ومثيرة للاهتمام للحفاظ على صحة الجلد والشعر ، وجميلة ومتوهجة ، جرب هذه الأشياء التي تتضمن الثوم وفقا لindianexpress





الثوم له خصائص مضادة للبكتيريا ، والتي يمكن أن تمسح البكتيريا المسببة لحب الشباب.





لذا .. إذا كان لديك زيت مزعج أو اثنين على وجهك ، خذ فصين من الثوم وسحقهما، وأضف إليها ملعقة كبيرة من العسل وقليلًا من الزبادي. امزج المكونات بشكل صحيح حتى تصبح عجينة، ثم ضعه على zit (s) واتركه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اغسله بالماء.





افعل ذلك يوميًا وشاهد البثور تنخفض إلى لا شيء في أي وقت من الأوقات، ويمكن أن يخفف من الاحمرار الناجم عن الالتهاب.





قشرة الرأس ليست مزعجة فحسب ، ولكنها مدمرة للغاية أيضًا، إذا كنت تريد أن يكون لشعرك حجمًا طبيعيًا وأن يتخلص من قشرة الرأس ، اسحق فصًا من الثوم وأضف القليل من زيت الزيتون إليه، وسخنها في لهب منخفض ، ثم اتركها تبرد قليلًا، ثم دلكه بالتساوي على فروة الرأس للتخلص من القشور، افعل ذلك بشكل منتظم ، وبمجرد الانتهاء ، اغسل الشعر بشامبو خفيف، هذا يعد بتعزيز نمو الشعر أيضًا.









أظافر صفراء





يمكن أن تبدأ الأظافر في التحول إلى اللون الأصفر لعدة أسباب. أحد الأسباب هو الاستخدام المطول للأسيتون وتطبيقه الموجود في طلاء الأظافر، ويمكن أن تضر الأظافر وتؤثر على صحتهم ، لكن الحل فقط قم بسحق بعض فصوص الثوم وضعها على الأظافر، اتركيه هكذا لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق ثم امسحه بقطعة من ورق المناديل الجافة.

افعل ذلك مرتين على الأقل في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل وفعالة.