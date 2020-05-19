AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

10 فوائد للثوم.. أبرزها القضاء على قشرة الشعر وحب الشباب نهائيا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
 في حين أن الكثير من الناس يعرفون أن الثوم رائع لعلاج الأمراض ، خاصةً البرد العادي والسعال المعتدل والتهابات الرئة ، إلا أن القليل جدًا منهم على دراية بخصائصه السحرية للعناية بالبشرة. 

إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية ومثيرة للاهتمام للحفاظ على صحة الجلد والشعر ، وجميلة ومتوهجة ، جرب هذه الأشياء التي تتضمن الثوم وفقا لindianexpress

 الثوم  له خصائص مضادة للبكتيريا ، والتي يمكن أن تمسح البكتيريا المسببة لحب الشباب. 

لذا .. إذا كان لديك زيت مزعج أو اثنين على وجهك ، خذ فصين من الثوم وسحقهما، وأضف إليها ملعقة كبيرة من العسل وقليلًا من الزبادي. امزج المكونات بشكل صحيح حتى تصبح عجينة، ثم ضعه على zit (s) واتركه لمدة 10-15 دقيقة، ثم اغسله بالماء. 

افعل ذلك يوميًا وشاهد البثور تنخفض إلى لا شيء في أي وقت من الأوقات، ويمكن أن يخفف من الاحمرار الناجم عن الالتهاب.

قشرة الرأس ليست مزعجة فحسب ، ولكنها مدمرة للغاية أيضًا، إذا كنت تريد أن يكون لشعرك حجمًا طبيعيًا وأن يتخلص من قشرة الرأس ، اسحق فصًا من الثوم وأضف القليل من زيت الزيتون إليه، وسخنها في لهب منخفض ، ثم اتركها تبرد قليلًا، ثم دلكه بالتساوي على فروة الرأس للتخلص من القشور،  افعل ذلك بشكل منتظم ، وبمجرد الانتهاء ، اغسل الشعر بشامبو خفيف، هذا يعد بتعزيز نمو الشعر أيضًا.


أظافر صفراء

يمكن أن تبدأ الأظافر في التحول إلى اللون الأصفر لعدة أسباب. أحد الأسباب هو الاستخدام المطول للأسيتون وتطبيقه الموجود في طلاء الأظافر، ويمكن أن تضر الأظافر وتؤثر على صحتهم ، لكن الحل فقط قم بسحق بعض فصوص الثوم وضعها على الأظافر، اتركيه هكذا لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق ثم امسحه بقطعة من ورق المناديل الجافة. 
افعل ذلك مرتين على الأقل في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل وفعالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حل نهائي .. علاج قشرة الشعر بالبيكنج بودر

اكتشفي الطريقة الصحيحة لـ حمام كريم للشعر

لمدة أسبوع واحد .. وصفة طبيعية لإزالة القشرة من الشعر الدهني

ترشيحاتنا

بإطلالة بسيطة.. شقيقة محمد رمضان تتألق فى عقد قرانها

قصة زواج النبي من السيدة صفية والحكمة منه

كلوب يطالب بتتويج ليفربول بطلا لـ الدوري الإنجليزي

شاهد.. عضو مجلس الأهلي يكشف حقيقة تخليه عن علاج حُمُّصَة

السيطرة على حريق هائل داخل شونة للأخشاب في قرية السملاوية بزفتى..صور

موجز السوشيال ميديا.. نجوم الفن ينعون الشيخ صالح كامل: رجل عظيم وصديق متواضع وكان طيفا عزيزا وغاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسان البحر بطور سيناء..متنفس الصائمين وهواة الصيد..شاهد

إصابته مروعة.. عجوز سبعيني يتعرض لاعتداء عنيف في حديقة منزله بدون سبب

سر ارتباطه بـ كل واشكر.. كعك العيد أول من صنعه الفراعنة والإخشيديون حشوه بالدنانير