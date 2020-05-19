AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غرفة الجيزة: الدولة تستجيب لمطالبنا بعودة الحياة للأنشطة التجارية والسياحية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:24 ص
الأنشطة التجارية
الأنشطة التجارية والسياحية
Advertisements
ولاء عبد الكريم
وجهت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عناني وزير السياحة، بعد الاستجابة لمطالب الغرفة واتخاذ قرار بإعادة فتح الأنشطة التجارية وبينها المطاعم السياحية فى منتصف يونيو المقبل.

وقرر مجلس الوزراء إعادة الحياة للأنشطة التجارية والرياضة منتصف يونيو المقبل مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية فى مواجهة فيروس كورونا ومنها عدم السماح لأى مواطن دخول المنشآت أو استخدام وسائل النقل دون كمامة، وسيتم فرض عقوبات على المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين.

وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إن الحكومة تقوم بدور كبير فى مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن قرارات الحكومة المصرية فى ذلك الملف تمتاز باحترافية أشادت بها كافة المنظمات الدولية، موضحًا أن الحكومة ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني يعملون جميعًا على قلب رجل واحد حتى تزول الأزمة.

وأرسلت غرفة الجيزة التجارية، فى وقت سابق، مذكرة شاملة إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، طالبته خلالها بضرورة أن يُصدر توجيهاته بمعاملة المطاعم السياحية داخل محافظة الجيزة والحاصلة على ترخيص وزارة السياحة نفس معاملة المطاعم داخل الفنادق وفق الضوابط التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحد أقصى للتشغيل 25% كفترة إنتقالية تبدأ من 15 مايو حتي اول يونيو و50% من أول يونيو وفى ضوء إجراءات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.

وقال "رئيس الغرفة التجارية"،، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إن أصحاب الأنشطة التجارية ومن بينها المطاعم تحملوا خلال الفترة الأخيرة الكثير فى سبيل عدم تسريح ما لديها من عمالة، وسط توقعات غرفة المنشآت السياحية بتسبب فيروس كورونا في تسريح 60 ألف عامل وهو الرقم المرشح للتضاعف خلال الفترة المقبلة إذا ما أضفنا المطاعم التي تتبع المحليات إلى نظيرتها التابعة لوزارة السياحة.

وأكد "ناصر"، أن الغرفة التجارية ومنتسبيها ملتزمون بشكل كامل بما تقره الدولة من إجراءات في مواجهة ومكافحة جائحة فيروس كورونا لتفادي عدوي الفيروس، في ظل الرغبة الأكيدة لمجتمع الأعمال فى إعادة الحياة للانشطة التجارية بمختلف تخصصاتها خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أكد محمد إمبابي، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية، رئيس شعبة أصحاب المطاعم والمنشأت السياحية بالغرفة، أن إستجابة الحكومة ممثلة فى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة السياحة لمطالب المجتمع التجاري الذي تمثله الغرفة التجارية يمثل وعيًا وإدراكًا كاملًا للدولة المصرية لاحتياجات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال لا يعمل بمعزل عن أجهزة الدولة بل هناك حالة من التكامل يسعى خلالها جميع الأطراف لصالح الدولة المصرية.

وأكد "إمبابي"، أن هناك تعهدًا صريحًا من أصحاب الأنشطة التجارية والمطاعم السياحية بالإلتزام الكامل بالإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بضيوف كل منشأة وتشديد الإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بالعاملين سواء فى صالة الطعام أو أماكن التجهيز والتخزين وذلك وفقًا باشتراطات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرفتا المنشآت السياحية والتجارية بالجيزة تتفقان على إجراءات دعم المطاعم والكافيتريات والكافيهات

شعبة المطاعم: 4 توصيات لتفادي تداعيات كورونا.. وقرار الحكومة حتمي

اتحاد الغرف التجارية يشيد بالقرارات الوزارية لتخطي ظروف كورونا الاستثنائية

بسبب كورونا.. غرفة الجيزة التجارية تطالب المولات بإعفاء المستأجرين من الإيجارات لمدة 3 أشهر

غرفة الجيزة: قرارات الدولة لمواجهة كورونا تحقق توازنا في المنظومة الاقتصادية

الغرف التجارية تشيد بقرارات "المركزي" بعد مساندة القطاع السياحي

ترشيحاتنا

سر ارتباطه بـ كل واشكر.. كعك العيد أول من صنعه الفراعنة والإخشيديون حشوه بالدنانير

هيونداي تعلن تخفيض 10 آلاف جنيه من سعر النترا hyundai elantra ad.. صور

احذر هذه العلامات.. مرض باللحمة يفرز سما بجسم الإنسان

الصحف تبرز توجيه الرئيس لوزير الدفاع بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي

أدعية ليلة القدر .. أفضل 20 دعاء لرزق المال وسد ديون كالجبال

المسماري يكشف كذب الإخوان: لا نية للانسحاب من طرابلس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسان البحر بطور سيناء..متنفس الصائمين وهواة الصيد..شاهد

إصابته مروعة.. عجوز سبعيني يتعرض لاعتداء عنيف في حديقة منزله بدون سبب

سر ارتباطه بـ كل واشكر.. كعك العيد أول من صنعه الفراعنة والإخشيديون حشوه بالدنانير