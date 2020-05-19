لتوزيعها على غير القادرين.. غرفة مطروح التجارية تعتزم شراء مجموعة كوبونات تموين سلعية

أكد أنور رحيم رئيس غرفة مطروح التجارية أن الغرفة بصدد شراء عدد من الكوبونات السلعية التي طرحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا من خلال شركة الصناعات الغذائية من اجل توزيعها على المواطنين غير القادرين لصرفها من منافذ المجمعات الاستهلاكية.





وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الهدف رفع العبء عن كاهل الاسر المصرية في ظل جائحة فيرس كورونا المستجد التي اجتاحت البلاد مؤخرا .

اقرأ أيضا: المالية تستكمل صرف رواتب العاملين بـ 9 وزارات لليوم الثاني على التوالي السماح لمشروعات المناطق الحرة ببيع 50% من منتجاتها بالسوق المحلي لم يدخل حيز التنفيذ واشاد رئيس الغرفة بالدور المجتمعي الذي تقوم به الغرفة في الأونة الاخيرة مؤكدا على تسليم مبلغ التبرع المالي بمبلغ 100 الف جنية خصما من الاحتياطي العام للغرفة لقطاع الصحة بمطروح اليوم .





وأكد أن الغرفة لا تدخر جهدا من اجل مساعدة ودعم غير القادرين في ظل أزمة كورونا الحالية بشتى الطرق .



