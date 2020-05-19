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اقتصاد

لتوزيعها على غير القادرين.. غرفة مطروح التجارية تعتزم شراء مجموعة كوبونات تموين سلعية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:24 ص
كوبونات تموين سلعية
كوبونات تموين سلعية
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ولاء عبد الكريم
أكد أنور رحيم رئيس غرفة مطروح التجارية أن الغرفة بصدد شراء عدد من الكوبونات السلعية التي طرحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرا من خلال شركة الصناعات الغذائية من اجل توزيعها على المواطنين غير القادرين لصرفها من منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"  أن الهدف رفع العبء عن كاهل الاسر المصرية في ظل جائحة فيرس كورونا المستجد التي اجتاحت البلاد مؤخرا .

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واشاد رئيس الغرفة بالدور المجتمعي  الذي تقوم به الغرفة في  الأونة الاخيرة مؤكدا على تسليم مبلغ التبرع المالي بمبلغ 100 الف جنية خصما من الاحتياطي العام للغرفة  لقطاع الصحة بمطروح  اليوم . 


وأكد أن الغرفة لا تدخر جهدا من اجل مساعدة ودعم غير القادرين في ظل أزمة كورونا الحالية بشتى الطرق .

جدير بالذكر ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد حددت عدد (١٠٠) موقع تابع لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة كأماكن بيع الكوبونات السلعية، وسيتمكن المواطن حامل هذا الكوبون من صرفه كسلع حسب قيمة كل بون من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تصل إلى ١٣٠٠ مجمع استهلاكي ينتشرون في كافة محافظات الجمهورية، ولن يسمح باستبدال البون بنقود، واستخدامه لمرة واحدة فقط.
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