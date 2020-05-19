الخارجية الأمريكية تطلق معرضا افتراضيا لإعادة 90 ألف أمريكي بعد كورونا

أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية معرضا افتراضيا حول إعادة أكثر من 90 ألف أمريكي إلى وطنهم بسبب تفشي وباء كورونا " كوفيد ـ 19".





وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة، إن المعرض يحمل عنوان " إعادة الأمريكيين لوطنهم" يأتي من خلال المتحف الوطني للدبلوماسية الأمريكية.





ويرصد المعرض الصور والفيديوهات والقصص المرتبطة بإعادة الأمريكيين من أنحاء العالم إلى بلادهم خلال فترة الأزمة.



