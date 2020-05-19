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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تطلق معرضا افتراضيا لإعادة 90 ألف أمريكي بعد كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:37 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية معرضا افتراضيا حول إعادة أكثر من 90 ألف أمريكي إلى وطنهم بسبب تفشي وباء كورونا " كوفيد ـ 19".

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الوزارة، إن المعرض يحمل عنوان " إعادة الأمريكيين لوطنهم" يأتي من خلال المتحف الوطني للدبلوماسية الأمريكية.

ويرصد المعرض الصور والفيديوهات والقصص المرتبطة بإعادة الأمريكيين من أنحاء العالم إلى بلادهم خلال فترة الأزمة.

وقد تم إنشاء المتحف الوطني للدبلوماسية الأمريكية بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وقد تم استكمال إنشاء المتحف في عام 2017 على مساحة 20 ألف قدم مربع. 
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