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محافظات

محافظ الجيزة: ممنوع دخول المصالح الحكومية والوحدات المحلية والمديريات الخدمية دون كمامة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:35 ص
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحي
أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بحظر دخول أي مواطن أو موظف عام لديوان عام المحافظة أو لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة.

وأوضح محافظ الجيزة في بيان، الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وذكر قرار المحافظ أن إدارات الأمن والشئون الإدارية تلتزم بكافة المصالح الحكومية بتنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.

جاء قرار محافظ الجيزة بالتزامن مع تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الدورية للمؤسسات الحكومية والشوارع وكذلك تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية.
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