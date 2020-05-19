طارق الشناوي يكشف عن موقف أبكى إبراهيم نصر بسبب كلمات قاسية من أحمد زكي.. فيديو

قال الناقد الفنى، طارق الشناوى، إن الفنان الراحل إبراهيم نصر، من الممثلين الجيدين والمخضرمين جدًا.





لافتًا إلى أنه روى موقفا بينه وبين الفنان الراحل أحمد زكى أبكاه والذى وجه له كلمات قاسية، وقال له أنت فنان خطير وموهوب.









وأضاف الشناوى، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج " القاهرة الآن" المذاع على فضائية " الحدث"، أن الراحل أحمد زكى قال له شوف أنت فنان وخطير وموهوب إزاى ولكن للأسف أما بيجوا يسكنوا الأدوار محدش بيفكر فيك.









وتابع أنه فى فيلم" اكس لارج" قدم دوره بمنتهى الإنسانية والجمال والرقى، وكان من المفترض من بعدها أن يتم فتح الأبواب أمامه.





وأوضح أن إبراهيم نصر عندما قدم شخصية زكية زكريا تحولت الدمية لأيقونة مصرية وظل لمدة 15 سنة يضحك المصريين، مضيفًا أن الأسرة المصرية أجمعت على فنه.



