شفاء مريضتين تجاوزتا الـ 100 عام من كورونا في موسكو

أعلنت وزارة الصحة الروسية، أن مريضتين تجاوزتا من العمر 100 عام خرجتا من المستشفى رقم (52) بموسكو، بعد تلقيهما علاجا ناجحا ضد عدوى فيروس (كورونا) المستجد.





وأعربت رئيسة المستشفى رقم (52) ماريانا ليسن، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) اليوم الثلاثاء، عن سعادتها بالإعلان عن شفاء مريضتين عمرهما فوق المئة ومغادرتهما المستشفى بسلام إلى مركز للنقاهة وأعادة التأهيل.





وقالت:" إن الفيروس التاجي خطير بشكل خاص بالنسبة للأجيال الأكبر سنا، ولأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، حيث يضعف جهاز المناعة مع تقدم العمر".





يذكر أن أحدى المريضتين احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الـ 101، وهي تعاني، إلى جانب الإصابة بالفيروس التاجي، من مجموعة كاملة من الأمراض المصاحبة لأمراض القلب والأوعية الدموية والغدد الصماء والجهاز الهضمي والكلى.. وعند دخولها المستشفى، تم تشخيص إصابتها بالالتهاب الرئوي الثنائي وعدوى الفيروس التاجي "كوفيد – 19" في صورة معتدلة.





وأمضت السيدة المعمرة 14 يوما في المستشفى، منها 24 ساعة فقط في وحدة العناية المركزة، وتم علاج عدوى الفيروس التاجي لدى السيدة باتباع نظام علاج معقد استخدمت فيه الأدوية المضادة للبكتيريا والمضادة للفيروسات ومضادات التخثر والعلاج البيولوجي.



