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حوادث

حبس المتهم بإلقاء مولوتوف داخل كنيسة العذراء بالإسكندرية 4 أيام

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
قرر المستشار أشرف المغربي، المحامى العام لنيابات المنتزه  بالإسكندرية، اليوم، حبس فني تكييف 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإلقاء زجاجة مولوتوف داخل كنيسة العذراء والشهيد مارجرجس بمنطقة غبريال.

وأمر المحامي العام بإحالة ملف الواقعة إلى إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام للموافقة على عرض المتهم الطب النفسي للكشف عن مدى سلامة قواه العقلية من عدمه، وذلك بعد أن أكدت التحقيقات أنه سبق تلقيه العلاج داخل مستشفى الأمراض النفسية.

البداية عندما تلقى سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، يوم السبت الماضي بلاغا يفيد ورود بلاغ بإلقاء مجهول زجاجة مولوتوف داخل كنيسة العذراء والشهيد مارجرجس بمنطقة غبريال.

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وألقت قوات الشرطة تحديد المتهم والقبض عليه عن طريق تفريغ كاميرات المراقبة، وتبين من التحقيقات أنه يعمل فنى تكيف ومقيم بشارع الترعة المردومة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل شرقي الإسكندرية.

لم يتسبب الحادث في أي إصابات أو خسائر داخل كنيسة العذراء والشهيد مارجرجس، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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