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أخبار العالم

انتخاب تسفي هاوزر رئيسا للجنة الشئون الخارجية والأمن بالكنيست

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:46 ص
هاوزر يترأس لجنة
هاوزر يترأس لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست
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سمر صالح
أكدت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء أن "تسفي هاوزر" تولى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن فى الكنيست بعد تنصيبه.

وذكرت القناة 7 العبرية أنه تم انتخاب "تسفي هاوزر" عضو الكنيست عن حزب "كاحوال لافان" رئيسًا للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست.
 
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وقالت القناة أن "هاوزر" جاء خلفًا لـ وزير الخارجية الحالي "جابي أشكنازي" وسيرأس أيضًا اللجنة الدائمة للكنيست إلى جانب لجنة الشؤون الخارجية.

وانتخبت لجنة الكنيست العادية عضو الكنيست "إيتان جينسبيرج" من حزب "كاحوال لافان" رئيسًا لها بدلًا من المنتهية ولايته "آفي نيسنكورن" الذي تسلم منصب وزير القضاء.




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