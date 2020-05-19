رسميا.. رحيل شيرين شمس عن نادي الصيد.. والدباح خلفا له

أعلن مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي، تعيين الدكتور محمد الدباح مديرا تنفيذيا للنادي خلفًا للواء شيرين شمس الذى تقدم باستقالته مؤخرا.





وقدم مجلس إدارة النادى الشكر والتقدير للواء شيربن شمس على مجهوداته المخلصة خلال الفترة الماضية والتى قدم خلالها الكثير من خبراته الكبيرة فى إدارة الجهاز التنفيذى للنادى متمنيا لسيادته التوفيق خلال المرحلة القادمة.





وأعلن مجلس الإدارة ثقته في الدكتور محمد الدباح المدير التنفيذي الجديد خاصة أنه أثبت كفاءة في كل المهام المكلف بها على مدار ما يقرب من 25 سنة في العمل الإدارى بالنادي وكان منها مدير النشاط الرياضي ونائب المدير التنفيذي وآخرها توليه مسئولية مدير فرع صيد أكتوبر.





وحصل الدباح على الدكتوراه في مجال إدارة المؤسسات الرياضية وليسانس حقوق ودراسات في القانون المدني والتسويق والعديد من الدورات في مجال إدارة المنشآت وسبق له العمل مديرًا للمشروع القومي للناشئين بوزارة الشباب والرياضة عن محافظة القاهرة.