برامج إذاعية عن قصص الأنبياء.. طلاب من أجل مصر يبدعون في رمضان

على الرغم من استمرار إغلاق الجامعات، لم تتوقف أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس ، عن تنظيم الأنشطة الفنية لاكتشاف المواهب عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى.





حيث قام الطلاب بنشر عدد كبير من الفيديوهات لنشر مواهب الطلاب علي هئية برامج إذاعية.





وتعد أسرة طلاب من أجل مصر هي كيان طلابي ونشاط خاص بطلاب جامعة عين شمس، حيث قدمت الطالبة فاطمة جميل والطالبة سارة أحمد برنامج ديني وهو رحلة في أرض الأنبياء وسبب نشر الفيديوهات هي والاستفادة من المعلومات الدينية لطلاب الجامعة.









وكانت الحلقة تتحدث عن سيدنا آدم عليه السلام وهو أول نبي من أنبياء الله تعالى وأبو البشر خلقه الله تعالى وعلمه الأسماء كلها ثم أمر الملائكة بالسجود له وبعدها عاش آدم عليه السلام في الجنة وخلق الله تعالى له زوجته حواء وأباح لهما كل ثمار الجنة ونعيمها إلا شجرة واحدة فوسوس لهما الشيطان فأكلا منها فأنزلهما الله تعالى إلى الأرض وأمرهما بعبادته وحده لا شريك له ودعوة البشر إلى ذلك.









وقدم الطلاب الأعمال الفنية والمواهب من خلال الصفحة الخاصة بأسرة طلاب من أجل مصر للكلية بعد منع التجمعات حفاظا على سلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





ونوهت صفحة طلاب من أجل مصر، على الفيس بوك، عن إعلان الفائزين في مسابقة إذاعة البرامج في نهاية شهر رمضان.





وعلى سبيل المثال، قدمت الطالبة أمنية أشرف برنامج عن العصر الذهبي وأيضا طلاب كلية الزراعة عين شمس، قاموا ببعض تقديم المواهب مثل الشعر والرسم وتلاوة القرآن الكريم وتنافس كثير من الطلاب في عرض مواهبهم.



