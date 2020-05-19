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توك شو

سائق يدعي أنه خبير أبراج ويشتبك مع الركاب في كريزي تاكسي.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:22 م
برنامج كريزي تاكسي
برنامج كريزي تاكسي
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نورهان رأفت
قام الفنان إبراهيم السمان بتجسيد شخصية خبير أبراج في الحلقة 25 من برنامج "كريزي تاكسي" الذي  يعرض علي قناة الحياة خلال شهر رمضان.

وكان لتجسيد هذه الشخصية، غرض في استفزاز أحد الركاب عن طريق معلومات خاطئة عن برجة، في إطار كوميدي ساخر، قائلا " أنا قضيت حياتي في دراسة الفلك".

وقال أحد الركاب للسائق إبراهيم السمان إنه برج الحمل، وسخر منها العقاد بطريقة مضحكة، وقال لزوجته إنه يخونها.

وانفعل الراكب علي السائق بشدة، وقال له "أنت عبيط ومجنون"، وكاد أن يضربه بسبب أنه استفز زوجته أثناء حديثه.

ويقدم "السمان" خلال البرنامج العديد من الشخصيات، منها السائق الخليجي، وصاحب الشخصية العملية والإسكندراني وغريب الأطوار.

كما يقدم البرنامج  العديد من الشخصيات الأخرى، فيما ظهر في البرومو وهو يستعين بـ"قرد" لقيادة التاكسي ضمن المقلب، وهو ما أثار ذهول الركاب معه.
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