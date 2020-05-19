في ختام مبادرته للمسئولية المجتمعية.. إيجي بنك يعلن عن الفائزين بالمنح المالية

أختتم إي جي بنك فعاليات مبادرته للمسئولية المجتمعية (#مع_الشباب) لدعم أصحاب العمل المستقل الذين يشكل مصدر دخلهم الرئيسي هو عملهم هذا لأنهم ممكن أن يكونوا أكثر تأثرًا بانعكاسات الظروف الحالية والتى اطلقها البنك فى مطلع الظروف الحالية وتحديدا فى 30 مارس 2020 . حيث بادر اى جى بنك باطلاق المبادرة للشباب دون سن الثلاثون عاما -عبر الصفحة الرسمية للبنك على موقع الفيسبوك- والتى شملت العديد من مجالات ومهارات العمل المستقل وهم تصميم الجرافيك والالقاء ولأداء الصوتي وتنسيق الاطعمة Food stylingوتصوير الفيديو والفوتوغرافيا والأعمال اليدوية والكتابة Copywriting والتدريبات المؤسسية.





وبإقبال فاق التوقعات، بالفعل وصلت المبادرة الى اكثر من مليون ومائتان شاب مصرى واهتم بالمشاركة والتسجيل اكثر من 12 الف شاب وشابة وبالفعل قام اكتر من 600 شاب وشابة بالمشاركة بأعمالهم وذلك بعد التصفيات الاولية، وقد أسفرت المسابقة عن فوز 40 شابا وشابة من الـFreelancers بالمسابقة في المجالات التى تم طرحها فى المبادرة.





وبالفعل حصل كل الفائزين على مساهمات مالية بالاضافة الى الدعم الفنى والذى يعد من أهم المميزات الممنوحة لما له من شأن فى المساهمة فى تطوير مهارات شباب الاعمال الحرة ويكون فى صورة حضور تدريبات أونلاين مجانا من خلال شركاء اى جى بنك فى المبادرة شركة wuzzuf على موقع الـAlmentor ، وأيضًاحضور الـ Meet Ups أونلاين مجانًا والتى تقدمها مؤسسة freelance Yard من شباب رواد الاعمال.





في هذا الصدد، صرح مسئولى البنك القائمين على المبادرة أن: مبادرة #مع_الشباب فكرتها انها تبيِن أحلى وأحسن ما عند الشباب من ال Freelancers وانها تبث روح الايجابية والتفاعل البناء مع مبادرة تفيدهم ماليًا وفنيًا لأن هدف المبادرة انها تساعدهم انهم يستفيدوا من الحصول على كورسات أونلاين لتطوير مهاراتهم.





اى جى بنك حريص دايمًا على دعم الشباب وتقديم العديد من المبادرات ومن أشهرها مبادرة شهيرة جدًا اسمها هنا الشباب قدم البنك فكرتها ومحتواها بالكامل سنة 2017 لقناة تليفزيونية مصرية مشهورة ومرموقة وقدم اى جى بنك من خلال هذه الشراكة أول محتوى تليفزيونى فى مصر تحت عنوان "هنا الشباب" يتناول موضوع ريادة الاعمال ويبرز المشاريع الرائعة لشباب رواد الاعمال المصريين.





ومن اهم الانجازات التى قدمها اى جى بنك للسوق المصرفى المصرى المنصة المتكاملة التى قام باطلاقها البنك من اكثر من عامين والتى خصصناها للشباب فقط من سن 16 الى 29 سنة تحت اسم مينت باى اى جى بنك واللى بتضم لاول مره فى مصر فى المجال المصرفى مجموعة من البرامج والخدمات الغير بنكية لتطوير مهارات الشباب فى مختلف المجالات مثل على سبيل المثال وليس الحصر: ريادة الاعمال والمشاريع الناشئة، التثقيف المالى، التدريبات وورش العمل كنا تضم المنصة باقة من الخدمات البنكية التي صممت خصيصًا لتناسب احتياجات الشباب واهتمامتهم وظروفهم. وطبعًا بنشكر كل شركاءنا وعلى رأسهم مؤسسة انجاز الغير هادفة للربح و wuzzuf و freelance Yard على دعمهم المتواصل وتقديم المساعدات الفنية بالمجان للشباب مساهمة منهم فى دعمهم وتطوير مهاراتهم. وايضا بنشكر كل داعمين المبادرة واللى آمنوا بالمبادرة دعموها من أول لحظة وكمان بنشكر كل المحكمين اللى اتبرعوا بوقتهم ومجهودهم عشان يقييموا اعمال الشباب على اكمل وجه".