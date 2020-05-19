أستاذ عظام بجامعة أسيوط يتبرع بمليون جنيه دعمًا لمستشفى الإصابات

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن قراره بالموافقة على قبول تبرع مقدم من الدكتور عصام الشريف الأستاذ المتفرغ بقسم العظام بجامعة أسيوط بمبلغ وقدره مليون جنيه وذلك مساهمةً كريمة منه في التجهيزات الجاري توفيرها لتشغيل أكبر مستشفى للإصابات والطوارئ على مستوى الجمهورية والمجهزة وفق أحدث النظم الطبية المتقدمة وذلك لخدمة ضحايا الإصابات والحوادث في كافة محافظات الصعيد ، معربًا عن أمله في البدء في تشغيل المستشفى خلال نهاية العام الجاري ٢٠٢٠.

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وأوضح الدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمشروع مستشفى الإصابات أن التبرع الكريم المقدم من الدكتور عصام الشريف يأتي استجابةً منه للمبادرة المجتمعية التي أطلقها قسم العظام لدعوة كافة الجهات والمؤسسات والأفراد لدعم تنفيذ مشروع مستشفى الإصابات وهو ما تضمن إعلان احتياجات المستشفى والتي تضمن إمكانية التبرع بسرير وملاحقاته بمبلغ 6350 جنيه ،كما يمكن التبرع بتجهيز عنبر كامل يضم 6 سريرًا بمبلغ 38 ألف جنيه مع إمكانية تسجيل اسم المتبرع فرد كان أو مجموعة على أي جهاز أو سرير أو وحدة يقوم بتجهيزها ، وهى الخطوة التي لاقت استجابة كبيرة فور الإعلان عنها .









مشيرا إلى قيام أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب والكليات الأخرى بالتبرع بعدد 200 سرير من أصل 480 سريرا، وأشار الدكتور أسامة فاروق أنه من يرغب في تقديم تبرعات عينية لمستشفى الإصابات يمكنه التواصل مع الدكتور ياسر إمام نائب مدير المستشفيات الجامعية لشئون العلاج بأجر ، كما يتم التبرع المالي بخزينة المستشفى الرئيسي بجوار مكتب المستشفى والحصول على إيصال تبرع مخصص لتجهيز مستشفى الإصابات وللاستعلام من داخل وخارج الجامعة يمكن الاستفسار عن طريق الواتس أب على رقم 01028035583 .



