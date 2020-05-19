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أخبار البلد

قومي المرأة يشيد بمرصد إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:14 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى
يشيد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بمرصد أجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية  بقيادة  الوزيرة  الدكتورة هالة السعيد ، حيث رصدت الوزارة  من خلال المرصد أكثر من 120 إجراء  اتخذته أكثر  من 25 جهة مسئولة شملت  كافة  أطراف المجتمع في الفترة من 24 فبراير وحتى الآن . 

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالدور الذي قامت به الوزارة من جهد في تجميع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة وذلك من خلال رصد تتبعي مما يساعد في التعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المستفيدة، وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، مشيرة أن جميع اجهزة الدولة تعمل على  تنسيق الجهود المبذولة وتكاملها من أجل احتواء الأزمة الحالية  التى تواجهها مصر والعالم  .

جدير بالذكر أن  الحكومة المصرية  كثفت جهودها  خلال الفترة الماضية باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي تستهدف مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد تنوعت حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشمل الجوانب المالية والنقدية، فضلًا عن مساندة القطاعات المتضررة؛ وفي مقدمتها قطاعات الصحة والسياحة والطيران والسفر، كما حرصت الدولة على أن تكون هذه الإجراءات وفقًا لمنظور شامل يأخذ بعين الاعتبار كافة فئات المجتمع من المواطنين، والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، ومجتمع الأعمال إلى جانب أبناء مصر في الخارج.

للاطلاع على المرصد يرجى الدخول على اللينك التالي https://www.mped.gov.eg/policytracker/dist-2/index.html
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