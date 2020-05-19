AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فين البرامج التعليمية؟.. خبير تعليم: edmodo هو فيس بوك التعلم

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:06 م
يوسف عمر، خبير التعليم
يوسف عمر، خبير التعليم والتعلم عن بعد
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال يوسف عمر، خبير التعليم والتعلم عن بعد، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات حثيثة في منظومة التعليم الرقمي من قبل جائحة كورونا، لافتًا إلى أن التعليم الرقمي واحد من رؤى الدولة المصرية في رؤية 2030 وهي التي تخدم فكرة التحول الرقمي.

وتابع يوسف عمر، خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن قرار وزير التربية والتعليم اعتماده على منصة edmodo، لتقييم الأبحاث وغيرها العمليات التعليمية كان صائبا وفي محله.

وأضاف أن المنصة تعد من أفضل المنصات التعليمية، لافتًا إلى أنها سهلة التعامل، معقبًا أنهم يطلقون عليها "فيس بوك التعلم"، مشيرًا إلى أن مصر لديها بنية تحتية قوية جدًا تساعدها على تحقيق التعليم الرقمي بنجاح.

وأوضح أن حسب تقارير وزارة الاتصالات المصرية فإننا نملك أكثر من 50 مليون مستخدم للإنترنت، فهذا يساعد بشكل كبير في التحول الرقمي التي تتجه إليه كل الدول في خططها المستقبلية.

وأشار إلى أن فيروس كورونا كان السبب في الإسراع من التوجه إلى التحول الرقمي التي كانت تعمل عليه الدول بالفعل، واقترح إن تعود مصر إلى تجربة البرامج والقنوات التعليمية بقوة بعد أن حققت نجاحا كبيرا بالإضافة إلى زيادة أعداد المنصات الإلكترونية وأساليب مختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: سنضطر لتغيير موعد الدراسة العام المقبل في هذه الحالة...منصة edmodo تطلب 4 طلبات من أولياء أمور طلاب المدارس في مصر...دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد

وزير التعليم يشرح تفاصيل التعامل مع إدمودو.. يؤكد: المنصة تخدم جميع طلاب المدارس الحكومية.. إتاحة برامج أوفيس مجانا لروادها.. وشات مفتوح مع المعلمين تحت إشراف الأهالي

وزير التعليم: ليس من حق المدارس بيع رمز الطالب وأكواد الفصول بأي مبالغ مالية

وزارة الاتصالات تطلق منصة تعليمية لتنمية المهارات الرقمية الأساسية

انطلاق التعليم عن بعد بـ دمياط وتفعيل المنصة الإلكترونية

برلمانية تكشف فوائد التحول الرقمى للجامعات فى القضاء على كورونا

ترشيحاتنا

4001 حالة تم شفاؤها.. استشاري طب وقائي يكشف عن موعد وصول مصر لمرحلة ذروة انتشار كورونا

وفاة الشيخ صالح كامل.. 10 معلومات عن صفاء أبو السعود

أدعية ليلة القدر .. أفضل 20 دعاء لرزق المال وسد ديون كالجبال

إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.. الأردن يرفض مخططات الضم ويهدد تل أبيب

احذر هذه العلامات.. مرض باللحمة يفرز سما بجسم الإنسان

إلغاء الدوري المصري.. رياضة البرلمان: 4 أسباب تجعل عودته مستحيلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات هيونداي ايونك هايبرد hyundai ioniq hybrid .. فيديو وصور

خبراء يحذرون من ارتداء الكمامات الواقية من كورونا في عدة حالات

مستوحاة من الطائرات.. مواصفات هيونداي سوناتا 2020 hyundai sonata .. صور