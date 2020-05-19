فين البرامج التعليمية؟.. خبير تعليم: edmodo هو فيس بوك التعلم

وزير التعليم: سنضطر لتغيير موعد الدراسة العام المقبل في هذه الحالة...منصة edmodo تطلب 4 طلبات من أولياء أمور طلاب المدارس في مصر...دليل كامل يوضح كيفية استخدام بنك المعرفة المصري في التعلم عن بعد