فين البرامج التعليمية؟.. خبير تعليم: edmodo هو فيس بوك التعلم

قال يوسف عمر، خبير التعليم والتعلم عن بعد، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات حثيثة في منظومة التعليم الرقمي من قبل جائحة كورونا، لافتًا إلى أن التعليم الرقمي واحد من رؤى الدولة المصرية في رؤية 2030 وهي التي تخدم فكرة التحول الرقمي.
وتابع يوسف عمر، خلال حواره عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن قرار وزير التربية والتعليم اعتماده على منصة edmodo، لتقييم الأبحاث وغيرها العمليات التعليمية كان صائبا وفي محله.
وأضاف أن المنصة تعد من أفضل المنصات التعليمية، لافتًا إلى أنها سهلة التعامل، معقبًا أنهم يطلقون عليها "فيس بوك التعلم"، مشيرًا إلى أن مصر لديها بنية تحتية قوية جدًا تساعدها على تحقيق التعليم الرقمي بنجاح.
وأوضح أن حسب تقارير وزارة الاتصالات المصرية فإننا نملك أكثر من 50 مليون مستخدم للإنترنت، فهذا يساعد بشكل كبير في التحول الرقمي التي تتجه إليه كل الدول في خططها المستقبلية.
وأشار إلى أن فيروس كورونا كان السبب في الإسراع من التوجه إلى التحول الرقمي التي كانت تعمل عليه الدول بالفعل، واقترح إن تعود مصر إلى تجربة البرامج والقنوات التعليمية بقوة بعد أن حققت نجاحا كبيرا بالإضافة إلى زيادة أعداد المنصات الإلكترونية وأساليب مختلفة.