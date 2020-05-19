وفد إسكان البرلمان خلال تفقده محور الزمر: توجيهات القيادة السياسية عدم الإضرار بمصلحة المواطن

وصل وفد لجنة الإسكان برئاسة النائب سعد حمودة، إلى موقع العمل بمحور الزمر ، للوقوف علي حقيقة الوضع ومتابعة الأعمال، ورصد آلية العمل علي أرض الواقع، والاستماع لشكاوي المواطنين المتضررين.





واستمع رئيس لجنة الإسكان ، لشكاوي المواطنين أصحاب العمارات الملاصقة الكوبري، مؤكدا علي دراسة جميع الشكاوى، ومواجهة الحكومة بها، والاستماع لوجهة نظر وزارة الإسكان، والاطلاع على جميع مستندات المشروع، وهل هذه المشكلة كان مخطط لها ويوجد لدى الحكومة حلول.





اقرأ أيضا | إسكان البرلمان تنظم زيارة لمحور ترعة الزمر لبحث أزمة تلاصق الكوبرى بالعقارات المجاورة





وأكد رئيس لجنة الإسكان للمواطنين، أن توجيهات القيادة السياسية واضحة، وهي تحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بمصلحة اي مواطن، مشيرا إلي وجود لجنة مختصة بالتعويضات، سيتم الاجتماع معها لمعرفة آلية العمل، وكيفية توزيع التعويضات ، وماهي الشروط المطلوبة والحالات المستحقة، وفي حالة وجود مخالفات كيف سيتم التعامل معها.





شارك فى الزيارة، النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، والنائب يسرى المغازي وكيل لجنة الإسكان، والنائب محمد اسماعيل امين سر اللجنة، والنائب اسماعيل نصر الدين، والنائب محمد العقاد، والنائب محمد فؤاد والنائب إيهاب منصور، بالإضافة إلى اللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير، وعدد من قيادات وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة.