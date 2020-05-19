قائم على النقاط.. البرلمان البريطاني يوافق على مشروع قانون الهجرة الجديد

أقر مجلس العموم البريطاني ، مساء الاثنين، مشروع قانون الهجرة المثير للجدل والذي أصدرته الحكومة وسط مزاعم حزب العمال بأنها ستعزل العديد من العمال الرئيسين الذين خاطروا بحياتهم خلال جائحة كورونا.





ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 99 عضوا في حزب المحافظين، مر التصويت بسهولة حيث جاء بأغلبية 351 صوتا مقابل 252 صوتا. وحاليا، من المقرر أن يدخل القانون مرحلة التدقيق البرلماني.





وبحسب الصحيفة البريطانية، إذا لاقى القانون الجديد موافقة ملكية في نهاية المطاف، فسوف تلغي حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع الوعود التي قطعها رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال استفتاء عام 2016.





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وعلاوة على ذلك، سيقدم أيضا إطارا جديدا، لم يتم تفصيله بالضبط، يحدد من يمكنه القدوم إلى بريطانيا في المستقبل.





وأعرب بعض كبار المحافظين عن قلقهم من أن التسرع في التغييرات قبل 31 ديسمبر قد يسبب فوضى، وسط مزاعم بأنتفشي كوفيد-19 قد غير المواقف العامة تجاه أولئك العمال الذين يعتبرون "غير مهرة".





وقال نيك توماس سيموندز، وزير شؤون الظل في حزب العمال، إن الحد الأدنى لرواتب الحكومة البالغ 25600 جنيه استرليني يرسل إشارة إلى الناس ويخبرهم بأن أي شخص يكسب أقل من هذا المبلغ فهو "غير ماهر" و"غير مرحب به في بلدنا".





وأضاف: "أولئك الذين صفقوا (لمقدمي الرعاية الصحية) يوم الخميس سعداء للغاية بالتصويت من خلال مشروع قانون اليوم سيرسل رسالة قوية إلى نفس الأشخاص بأن هذه الحكومة لا تعتبرهم عمالا مهرة".



