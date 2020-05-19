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رياضة

لمحاربة كورونا.. ريال مدريد يعلن تفاصيل بطولة كأس التضامن الأوروبي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:14 م
ريال مدريد - إنتر
ريال مدريد - إنتر ميلان - بايرن ميونخ
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محمد السعيد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تنظيم بطولة كأس التضامن الأوروبي 2021، بمشاركة بايرن ميونخ  وإنتر ميلان، لنقل رسالة تضامن وإخاء بين شعوب أوروبا.

وذكر نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه سينظم بطولة التضامن الأوروبي في عام 2021، بمشاركة كلا من بايرن ميونخ وإنتر ميلان.

وأضاف البيان، أن بطولة كأس التضامن الأوروبي ستقام من ثلاث مباريات، حيث ستعتمد مواعيد مبارياتها على مواعيد المسابقات الرسمية في 2021، وأيضا مدى قدرة الجمهور على حضورها.

وتابع البيان، أن الفرق الثلاثة ستواجه بعضها خلال البطولة، حيث يستضيف ريال مدريد نظيره إنتر ميلان في إسبانيا، بينما سيحل بايرن ميونخ ميونخ ضيفا على إنتر ميلان في إيطاليا، في حين ستقام مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ألمانيا.

ووصل البيان، أنه سيتم تخصيص عائدات المباريات لشراء مواد الرعايا الصحية في إسبانيا وإيطاليا.

وأكمل البيان، أن النادي المضيف سيدعو الأطباء والعاملين بمجال الصحة الذين يواصلون مكافحة فيروس كورونا، لتكريمهم، خلال المباريات.
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