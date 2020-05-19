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أخبار البلد

سهام جبريل: يجب نشر الوعي فى المحافظات التى تشهد معدلات إصابة كبيرة بفيروس كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:26 م
اجتماع لجنة المحافظات
اجتماع لجنة المحافظات بالقومى للمرأة
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أمل مجدى
عقدت لجنة المحافظات اجتماعها الدورى برئاسة دكتورة سهام جبريل  وعدد من اعضاء وعضوات اللجنة باستخدام تقنية zoom.

وأكدت د.سهام جبريل على أهمية التواصل مع المحافظات التى تشهد معدلات اصابة كبيرة بفيروس كورونا المستجد، من خلال فروع المجلس بالمحافظات لبث رسائل التوعية للسيدات ، واهمية توثيق دور المرأة المصرية في مواجهة ازمة كورونا.

كما أوضحت الأستاذة سناء السعيد عضوة المجلس علي ان حملات التوعية التى يتبناها المجلس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصل متابعيها اكثر من ٦مليون متابع، والتى تبث رسائل التوعية مصحوبة بالترجمة إلى لغات الاشارة حتى تستفيد منها المرأه ذات الإعاقة السمعية، كما اكدت على ضرورة مراعاه المرأه البسيطه التى لا تجيد التعامل مع التكنولوجيا وضرورة الوصول اليها من خلال الرائدات الريفيات وتوفير الكمامات بأسعار مخفضه لهن ولأسرهن.

وطالب أعضاء اللجنه بضرورة تسليط الضوء علي  المرأه المعيلة وإتاحة قروض متناهيه الصغر لها باعتبارها أكثر الفئات تضررا من جراء الأزمة الحالية، واستحداث مشروعات تتماشى مع وضعية البقاء بالمنزل، والانتاج من البيت،  والذى يتطلب انشاء قاعدة بيانات عن نماذج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي يمكن أن تقوم المرأة بتتفيذها في ظل أزمة كورونا المستجد واتاحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

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