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محافظات

توريد أكثر من 165 ألف طن قمح لصوامع وشون بني سويف

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:18 م
توريد القمح
توريد القمح
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محمد عبد الحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي 2020.

مشيرًا إلى أن متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

وصرح غنيم بأنه تم "استلام وتوريد 6263 طن قمح، ليصل إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم" إلى 165 ألفا و162 طن قمح، بنسبة 82.5% من المستهدف توريده هذا الموسم.

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جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ تقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019 /2020، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

كان المحافظ قد شكل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من: مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية. 

يذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بجميع مراكز المحافظة تقدر بـ 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 ألف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن، إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر، وكان قد بدأ في 15 أبريل 2020 واختتم  في 15 يوليو المقبل. 

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