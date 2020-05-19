للكبار والصغار.. منصة الجداف الإبداعية تطلق «ورش فنية أونلاين»

انطلقت برامج منصة الجداف الابداعية منذ أبريل الماضي، وهي منصة صممت لاستقطاب المشاريع الذاتية الإبداعية، احتفاءً بالمبدعين وتشجيعهم على التفاعل مع الجميع من منازلهم في أنحاء الإمارات والعالم.





وبحسب بيان، الثلاثاء، جرى تكليف نخبة من الفنانين والمبدعين بتصميم وتنفيذ مشاريع تفاعلية وورش عمل مميزة للصغار واليافعين والشباب والكبار، بالاستعانة بخامات ووسائط متوافرة في المنزل، ينفذ ورش العمل كل من مركز "جلف فوتو بلس" والفنانة إيمان الهاشمي، ومركز "كايف – ذا ستوري أوف ثينجز"، والفنانة أسماء خوري، وناتاليا كونفورتي، فيصل الملك، وسـارا مسـينائي، والفنانة رانية نقور، ودانيال ري، وهو عضو في جمعية جميل، والفنان مروان شكرجي، والفنانة مالدا صمادي، والفنانة نهلة الطباع، قائمة الورش طويلة ومتنوعة وتناسب جميع الاذواق والأعمار، ومنها:





- ورشة عمل الرسوم المتحركة مع نهله الطباع: انضم إلى نهلة الطباع في البرنامج التعليمي الذي يضفي الحياة على الرسومات. فكر في كل القدرات التي يمكنك تعلمها من خلال تعلم هذه التقنية البسيطة. يوصى به لـ: الأولاد والبنات في سن المراهقة، البالغين.





- فن الرسم بالقهوة مع أسماء خوري: انضم إلى الفنانة أسماء خوري في درس تعليمي فريد من نوعه تستخدم فيه القهوة في الرسم. ستكتشف كيفية استخراج درجات لون متعددة وفهم قيمة اللون وطريقة التمييز والتظليل أثناء رسمك لمنظر طبيعي بسيط. يوصى به لـ: الأطفال مع والديهم، الأولاد والبنات في سن المراهقة، البالغين.





- ارسم كاريكاتير خاص بك مع رانيا نقور: تعلم كيفية رسم صور كاريكاتورية لعائلتك وأصدقائك باستخدام أشكال وتقنيات بسيطة في ورشة عمل مع الفنانة رانيا نقور، الورشة مناسبة لجميع مستويات المهارة، يوصي به لـ: الأطفال مع والديهم، الأولاد والبنات في سن المراهقة.





وستستمر منصة جداف الابداعية بتقديم ورش العمل الشيقة كجزء من البرامج التفاعلية التي ينظمها مركز جميل للفنون باستمرار.





ومنصة الجداف الإبداعية هي منصة افتراضية للاحتفاء بالمواهب المحلية المبدعة، وتمكين الجماهير من التفاعل معها ودعمها من خلال سلسلة من النشاطات.