حسين خضر يكتب: جيولوجيا الجنس البشري

الأرض كوكب لا يهدأ. تتحول الصفائح القارية ، وتتكشف المناطق الجبلية ، وتتغير تيارات المحيطات. تآكلت التربة وانتشرت الصحارى. طبقات الجليد تزداد أو تذوب. تنتشر المناطق الصحراوية ، ويزداد هطول الأمطار أو ينقص. في نظام الأرض ، يرتبط الغلاف الجوي والمحيط الحيوي والنظام البحري ارتباطًا وثيقًا ويخضعان للتغيير المستمر.





ومع ذلك ، في 200 عام الماضية ، أصبح البشر القوة الدافعة وراء التغيرات الجيولوجية. إن "جيولوجيا الجنس البشري" تقوض قدرة نظام الأرض على استقرار نفسه. لأن البشر يجففون أراضي الخث ، يفرطون في استخدام الأرضيات ، ويبنون المزيد والمزيد من الطرق ويخلقون المدن الضخمة المنتشرة. واليوم ، يزداد تخزين الرواسب بثلاثين مرة أكثر من الطبيعة نفسها ، ويستخدم تسع مرات من الماء أكثر من مائة عام ، ويترسب كميات هائلة من البلاستيك والملوثات في المحيطات.





أدى حرق النفط والفحم والغاز إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سبع مرات في القرن الماضي. يصبح الغلاف الجوي مكب. يبتكر الناس أحاديات الثقافات ويقسمون الأنهار ويصطادون البحار ويستغلون مخازن المواد الخام الطبيعية. على بعض الشواطئ ، الرمل الناعم هو بالفعل 40 بالمائة من البلاستيك. أكثر من ثلاثة أرباع الأراضي الخالية من الجليد لم تعد موجودة في حالتها الأصلية ، وتختفي الغابات الاستوائية بمعدل ينذر بالخطر ، كما يتم قطع الغابات الشمالية على نطاق واسع.





يخلق الناس ثقافات أحادية ، ويطرحون المناظر الطبيعية ، ويغلقون التربة ، ويتعفن أنواع الحيوانات والنباتات. تتسبب المواد الكيميائية في تربية النبات والحيوان ، في المنزل أو في معالجة المواد والخشب ، وإنتاج الكلور العضوي ، ومنتجات بي في سي والألمنيوم ، واستخدام الأتربة النادرة في أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ، والإشعاع المشع أو الرماد المتطاير آثارًا عميقة. تتيح الهندسة الوراثية التدخلات في المادة الوراثية وتتلاعب بالتحكم الكيميائي الحيوي للحياة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها. اليوم ، الأرض هي كوكب مزدحم ونهب.





إن التنوع البيولوجي هو معيار للصحة المعيبة لكوكبنا.





يشهد الجميع أيضًا انخفاضًا كبيرًا في التنوع البيولوجي. مؤشر مزعج لهذا هو موت النحل. وفقًا للوكالة الفيدرالية للحفاظ على الطبيعة ، فإن أكثر من نصف أنواع النحل الألمانية مهددة أو منقرضة بالفعل. وعموما ، لدينا تقريبا. نصف الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض. تكمن الأسباب في الزراعة الصناعية والاستخدام الواسع للأرض وتقطيع مساحات المعيشة وتزايد حركة المرور على الطرق. يبدأ الموت الصامت للطبيعة على عتبة بابنا.





من البديهي أن العالم المحدود لا يسمح بنمو المواد اللانهائي. على الرغم من هذه المعرفة ، لم يكن هناك إعادة التفكير حتى الآن. تكمن الأسباب الهامة للإغتراب عن الطبيعة في المصالح قصيرة المدى والأنانية ، في عواقب الإنتاج الصناعي الشامل ، والتحضر ، والاستخدام المكثف للتربة ، واستهلاك الموارد وحرق الوقود الأحفوري. باختصار: في آلة النمو الكمي للعصر الصناعي.





في غضون بضعة عقود ، ربما يكون قد فات الأوان لاتخاذ إجراءات مضادة فعالة. لكن عملية تدمير الطبيعة تستمر في التسارع. سواء دورة المياه ، واستخدام التربة ، والتنوع البيولوجي أو الكيمياء وديناميات الغلاف الجوي.





في الأنثروبوسين ، لا يمكن أن يعني الخيار الوحيد المتعلق بالعمل إلا أنه يجب إدخال الاقتصاد والمجتمع بسرعة إلى حالة "متوافقة بشكل دائم مع حياة الناس - من خلال جعل أنظمة الإنتاج متوافقة مع الأنظمة البيئية للأرض".





فإن الصراعات البيئية ، ونتيجة لذلك ، سوف تتفاقم الصراعات الاجتماعية. لا يسعنا إلا أن ندرك أن النهج البيئي الفعال يجب أن يكون دائمًا اجتماعيًا.





ينصب التركيز اليوم على تغير المناخ البشري المنشأ. تحذر البحوث المناخية من "نقاط التحول" في النقل الحراري العالمي الذي يمكن أن يؤدي فجأة وبشكل غير متوقع إلى تغيرات في تيارات الماء أو الهواء ، أو ذوبان الصفيحة الجليدية في غرينلاند ، أو انهيار التيارات النفاثة أو إلى زيادة حادة في ظاهرة النينيو.



