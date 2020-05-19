شريف سليمان يكتب: الثانوية العامة في زمن الكورونا

تسعي كل أجهزة الدولة لمحاربة فيروس الكورونا اللعين الذي بات اللغز المحير للجميع وكانت وزارة التربية والتعليم أولي الوزارات مكافحة للفيروس بعد أن أوقفت الدراسة والغت الإمتحانات واستبدلتها بالأبحاث.





ولكن وقف الوزير عاجزا أمام إمتحانات الثانوية العامة، ورغم اعلانه عن تأجبل الإمتحانات ووضع ضوابط كثيرة خوفا من إصابة الطلاب بالكورونا ، وأمام كل الإجراءات الإحترازية التي أعلنت عنها الوزارة ومحاولات سد أي ثغرة قد تؤثر علي سير الإمتحانات في ظل تفشي الفيروس اللعين، الإ أنني أجد تصميما غريبا علي وضع المواد التي لا تضاف للمجموع في جدول الإمتحانات وكأنه يصر علي زيادة المخاوف فالتربية الوطنية والإقتصاد والإحصاء والتربية الدينية مواد لا تضاف درجاتها للمجموع وتعتبر حشوا في ظل هذه الظروف العصيبة التي نمر بها ومن باب أولي إلغاء امتحاناتها هذا العام للحد من التجمعات وتقليلها خوفا علي أبنائنا الطلبة، فهم أربع مواد بأربع أمتحانات ولجان وتصحيح ورصد وخلافة.





وفي وجهة نظري المتواضعة هذه المواد هذا العام نوع من أنواع الرفاهية فهل تناسي الوزير أنه الغي إمتحانات ابتدائي واعدادي وجعل امتحانات الصف الأول الثانوي والصف الثاني في المنازل اليكترونيا فمن باب أولي إلغاء أمتحانات هذه المواد فالطالب أهملها طول العام لأنها لا تضاف للمجموع وبالتالي درجة الإستفادة والإستيعاب قد تصل إلي صفر تقريبا اتمني أن يقرأ الوزير ومستشارية فالأمر جد خطير.





والقضية الثانية التي تطرحها سطورنا هي تصحيح إمتحانات الثانوية العامة فشكوي المدرسين من التصحيح لا تتغير كل عام والوزير أعلن ضوابط الإمتحانات والحفاظ علي صحة اولادنا الطلاب ولكنه لم يتطرق من قريب أو بعيد إلي المدرسين وصحتهم اثناء التجمعات في التصحيح واماكن التصحيح وضوابط الحفاظ علي أوراق امتحانات اولادنا ومستقبلهم ، أمر قد يكون في غاية الصعوبة ويحتاج إلي نظرة فهناك عشرات الاف من المدرسين سيغامرون بحياتهم لتصحيح أوراق الإمتحانات والوزارة لم تعلن عن خطة حمايتهم والحفاظ عليهم حتي الأن فهل يسمع الوزير صرخات المدرسين الذين يتمنون نظرة عطف من الوزير .