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الكعك ب60 جنيها.. المجمعات الاستهلاكية تقدم منتجات فاخرة بأسعار مميزة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:07 م
المجمعات الإستهلاكية
المجمعات الإستهلاكية
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هاجر إبراهيم
قال عصام حسين، مدير أحد المجمعات الاستهلاكية بمدينة نصر إن المجمع يتوافر فيه تشكيلة كبيرة من الكعك والبسكوت الفاخر استعدادا لعيد الفطر، موضحا أنها بأسعار مميزة.

وأضاف "حسين" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كمجمع استهلاكى كبير وبإرشادات وزارة التموين يكون مستعدا دائما لأى مناسبة كبيرة موجودة فى مصر.

وأفاد بأن علبة الكعك كيلو سعرها 60 جنيها، و2 كيلو ب150 جنيها، لافتا إلى أن هناك قسما خاصا بالمكان يقدمه بأسعار مميزة عن الخارج.

وتابع أن جميع المنتجات التى يحتاجها المواطن موجودة بشكل كبير فى المجمعات الاستهلاكية، حيث أنه فى حال نقص بعض المنتجات يتم تغطيتها بأخرى من المخازن التابعة للمجمع ووزارة التموين.

وأكد أن هناك مخزونا استراتيجيا لكل السلع الأساسية يكفى على الأقل لثلاثة أشهر، مضيفا أن هناك انخفاضا في أسعار السلع بالمجمع مقارنة بالخارج بنسبة 20 إلى 30% على حسب السلع.
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