د. وليد السيد: في رمضان.. أكون أو لا أكون !!!





«أكون أو لا أكون، هذا هو السؤال» .. من أشهر عبارات المناجاة الفردية في دنيا الأدب العالمي، والتي كتبها الشاعر والكاتب المسرحي الإنجليزي الشهير البارز في الأدب الإنجليزي خاصة والأدب العالمي عامة؛ ويليام شكسبير (المتوفي سنة 1617م) منذ ما يربو على أربعمائة عام مضت، وأجراها على لسان شخصية هاملت، أمير الدنمارك، في المسرحية التي حملت اسمه، والذي ظل طيلة هذه المسرحية يبحث عن سر وجوده في الحياة وقت الصراع ما بين نقيضين (الموسوعة الحرة: ويكيبيديا).

هذه العبارة التي لابد من استدعائها في هذه الأيام المباركات، أيام شهر رمضان المعظم، التي لو انفكت عنا ومضت دون اغتنامها فللأسف لن نكون.

في رمضان: أكون من جملة من وُعِدوا بغفران ما تقدم من ذنوبهم أو لا أكون !!!

كيف؟ وما السبيل؟

يرشدنا إلى هذا حبيب الحق وسيد الخلق محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - فيما روي عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه – قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « مَنْ صام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذنبه، ومَنْ قام ليلة القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا؛ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذنبه » (البخاري: 2014، ومسلم: 760).

ومعنى إيمانًا: تصديقًا بأنه حق، ومعنى احتسابًا: أن يريد به وجه الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص (شرح النووي على مسلم: 6/ 39).





في رمضان: أكون ممن ضوعف صيامه أو لا أكون !!!

فعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ -رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا» (الترمذي: 807).

والأمر هنا خالٍ عن الكيفية، فلم يقيد ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «من فَطَّرَ صائمًا معه أو عنده» بل ترك الأمر مطلقًا ليشمل بذلك كافة السبل إلى تفطير الصائم حتى ولو بإرسال الطعام إليه (وهذا ما نحن بحاجة إليه الآن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد –كوفيد 19-).

في رمضان: أكون ممن استشعر الثواب العظيم الذي أعده الله للصائمين أو لا أكون !!!

أستشعرُ أن أجر الصائم عظيم لا يعلمه إلا الله - عز وجل -؛ حيث اختص الله – سبحانه وتعالى - قدر الثواب والجزاء للصائم لنفسه من بين سائر الأعمال، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " قَالَ اللَّهُ- عز وجل-: « كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» (البخاري: 1904، ومسلم: 1151).

أستشعرُ أن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة حتى يدخل الجنة؛ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَيُشَفَّعَانِ» (المستدرك على الصحيحين للحاكم: 2036)

أستشعرُ أن في الجنة بابًا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون؛ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:«فِي الجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لاَ يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ» (البخاري: 3257).

أستشعرُ أن في رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ: «قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ» (مسند أحمد: 7148).

أستشعرُ أن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة في رمضان، وأن دعاء الصائم في رمضان مستجاب لا محالة؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ -يعني في رمضان-، لِكُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ » (مسند أحمد: 7450).

وقَالَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالإِمَامُ العَادِلُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ » (الترمذي: 3598).

فمن استشعر الثواب العظيم الذي أعده الله للصائمين علت همته، وبذل في سبيل تحصيل هذا الثواب الكثير من الجد والاجتهاد في العبادة في هذا الشهر الفضيل، ومن لم يستشعر هذا الثواب فقد صام صوم العوام فحقق ظاهر الصوم بالإمساك عن شهوتي البطن والفرج، لا باطنه بحفظ القلب عن الالتفات لغير الرب.

في رمضان: أكون ممن حاز خير ليلة القدر ولم يُحرمه أو لا أكون !!!

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ: «قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ» (مسند أحمد: 8991، والنسائي: 2427).

وأختم بقول ابن الجوزي -رحمه الله-: " هَذَا شهر لَيْسَ مثله فِي سَائِر الشُّهُور، وَلَا فُضِّلت بِهِ أمة غير هَذِه الْأمة فِي سَائِر الدهور، الذَّنب فِيهِ مغْفُور، وَالسَّعْي فِيهِ مشكور، وَالْمُؤمن فِيهِ محبور، والشيطان مبعد مثبور، والوزر وَالْإِثْم فِيهِ مهجور، وقلب الْمُؤمن بِذكر الله معمور، وَقد أَنَاخَ بفنائكم وَهُوَ عَن قَلِيل راحل عَنْكُم، شَاهد لكم وَعَلَيْكُم، مُؤذن بشقاوة أَو سَعَادَة، أَو نُقْصَان أَو زِيَادَة، وَهُوَ ضَعِيف مسئول، من عِنْد رب لَا يحول وَلَا يَزُول، يخبر عَن المحروم مِنْكُم والمقبول، فَالله الله أكْرمُوا نَهَاره بتحقيق الصّيام، واقطعوا ليله بطول الْبكاء وَالْقِيَام، فلعلكم أَن تفوزوا بدار الْخلد وَالسَّلَام، مَعَ النّظر إِلَى وَجه ذِي الْجلَال وَالْإِكْرَام، ومرافقة النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام" (بستان الواعظين ورياض السامعين لابن الجوزي: 215، 216).