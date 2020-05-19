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تعليم

فوز مشروع بحثي بـ حاسبات حلوان بتمويل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:22 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن فوز مشروع بحثي بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى عن تطبيق تشخيص وعلاج أمراض أوراق النبات، بتمويل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إتيدا – ITIDA  بقيمة مليون ونصف جنيه مصري. 
 
وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن دعم الجامعة للبحث العلمي والبحوث الاكاديمية والمشروعات البحثية هو أحد أولوياتها، هذا الي جانب العمل على ربطها بالقطاعات الحيوية بجمهورية مصر العربية بهدف المساعدة على توظيفها لحل القضايا القومية بالدولة، مؤكدا أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالبحث العلمى وبالكوادر البحثية القادرة على مواصلة الجهد من أجل الخروج بنتائج علمية للنهوض بكافه القطاعات وهو الأمر الذى لا يتحقق إلا من خلال البحث العلمى، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعي لتوجيه برامجها وأبحاثها وتخصصاتها بما يتوافق مع مسئوليتها تجاه المجتمع لحل مشكلاته.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أهمية ربط البحث العلمي بصناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث تعطي الجامعة أولوية كبيرة لربط المجتمع الأكاديمي بالصناعة وإعطاء أولوية  للابحاث العلمية التي تعمل علي حل المشكلات المجتمعية.   

وأكد الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى على أهمية الدور المحورى الذى تلعبه كليات الحاسبات والذكاء الإصطناعى والذى يجب ترجمته على أرض الواقع في ظل رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي .

ويقدم المشروع الفائز المقدم من  ا.د منى نصر رئيس قسم نظم المعلومات حلا تطبيقيا لتشخيص أمراض النباتات حيث يجمع الحل المقترح بين أحدث منهجيات البحث وتقنيات تكنولوجيا المعلومات لتزويد المزارعين المصريين ومركز البحوث الزراعية ومصالح القطاع الزراعي الأخرى بتطبيق لتشخيص أمراض النباتات من صور أوراق النبات بطريقة سريعة وسهلة ودقيقة.

وتقوم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتحويل التقنيات الأكاديمية والبحثية إلى تطبيق عملي للمساعدة في حل مشكلة العالم الحقيقي، كما ستقوم تقنية البيانات بتطوير تطبيقين اعتمادًا على البحث الأكاديمي أحدهما لهواتف Android والآخر لأجهزة Apple "iPhone" بالإضافة إلى الخلفية المطلوبة للتطبيقات.
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