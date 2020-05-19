د. محمد سليمان يكتب: أيها المسلم.. أدرك رمضان قبل أن يفوتك

فبينما كان الناس -منذ أيام- يهنيء بعضهم بعضا بقدوم شهر رمضان المعظم إذ بهم يستعدون -بعد أيام- لتوديعه؛ لأنه ضيف خفيف، فهو كما وصفه الله تعالى: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 184] فـ (أيام) على وزن أفعال، وهو جمع قلة، وقد وصفت الأيام بأنها (معدودات) أي: قلائل، فالقليل هو الذي يمكن عده، بخلاف الكثير، وهذا كله إشارة إلى تقليل الأيام، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى وتخفيفه على عباده ورحمته بهم، حيث لم يفرض عليهم صيام السنة كلها، ولا أكثرها، وإنما فرض الصيام أياما معدودات في شهر واحد من شهور السنة الاثني عشر شهرا، والعاقل من اغتنم وجوده، ونال منه ما يسعده في الدنيا والآخرة، وتجنب أن يكون من أهل الذل والخزي والهوان، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: "وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فَانْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ" [رواه أحمد والترمذي]، ومعنى: (رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ): لُصِق بالرَّغَام، وهو التراب، وهو كناية عن الذل والخزي والهوان، وهذا ينبيء عن أن من فاته شهر رمضان ولم تغفر له ذنوبه فهو من أهل الهوان على الله، ولو كان من أهل الكرامة عليه لكان من جملة الموفقين للعمل الصالح المغفور لهم، بل إن الأمر أشد من ذلك فقد دعا جبريل عليه السلام على من لم يغتنم فرصة رمضان بالبعد عن رحمة الله تعالى، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن على دعائه، فعن أبي هريرة رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: آمِينَ آمِينَ آمِينَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ حِينَ صَعِدْتَ الْمِنْبَرَ قُلْتَ: آمِينَ آمِينَ آمِينَ، قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَقَالَ: مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ: آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ... الحديث. [رواه ابن حبان في صحيحه].

ولهذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يحتذى به في كل أيامه، خصوصا في شهر رمضان، فلم يكن حاله فيه كحاله بقية الشهور، بل كان يخصه بعناية لا يخص بها غيره، وهذا لعلمه صلى الله عليه وسلم بأفضليته على غيره من الشهور كلها، وأنه سبحانه يعطي فيه من الخير ما لم يعطه في سواه، فكان يكثر فيه من الطاعات كلها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ" [رواه البخاري ومسلم]، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ" [رواه البخاري ومسلم]، وعن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ" [رواه البخاري ومسلم]، إلى غير ذلك مما كان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان.

وقد أعذرنا الله تعالى بأن وصف لنا شهر رمضان بأن أيامه معدودات؛ لينبهنا على سرعة سيره وتعجله في رحيله، وليحثنا على اغتنامه وتحصيله، واستغلال كل وقت فيه في جميع أنواع الطاعات من الصيام والصلاة وقراءة القرآن وقيام الليل والزكاة... وغيرها، فيا سعد من اغتنم رمضان، وجاهد فيه نفسه، وأرضى ربه، ويا حسرة من ضيعه حتى فات، وليس بقاء الإنسان في الدنيا إلا كبقاء رمضان فيها، ومن يدري فربما رمضان لا يعود، أو يعود والإنسان غير موجود، نسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى، ونعوذ به مما أضل وأشقى، وبالله التوفيق.



