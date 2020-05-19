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برلمان

فرج عامر يرفض منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة 5 أيام في العيد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:43 م
النائب فرج عامر رئيس
النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان
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أحمد أيمن
رفض النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، قرار وزير القوى العاملة بمنح العاملين بالقطاع الخاص 5 أيام إجازة عيد فطر مدفوعة الأجر، مؤكد أن القرار فيه ظلم لأصحاب الأعمال ولن يصب في صالح الاستثمار.

وقال عامر في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "قرار وزير القوى العاملة بإجازة خمس أيام لعمال القطاع الخاص مدفوعين الأجر فيه إجحاف بحقوق أصحاب الأعمال ولن يصب في صالح الاستثمار والصناعة وذلك لوضع أعباء مضاعفة على أكتاف أصحاب الأعمال الذين يعانون أشد المعاناة من تأثير فيروس كورونا على أحوالهم الاقتصادية".


وأضاف: "في نفس الوقت يؤثر القرار على الذين يتمسكون بعمالهم الدائمين والمؤقتين، وليس من المنطقي إضافة كل هذه الضغوط في مثل هذه الظروف الخانقة للصناعة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

يذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أعلن أنه طبقا لما صدر من قرارات في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتم منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر لمدة 5 أيام من الأحد 24 حتى 28 مايو الجاري.
فرج عامر يرفض منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة 5 أيام في العيد
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