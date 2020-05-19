فرج عامر يرفض منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة 5 أيام في العيد

رفض النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، قرار وزير القوى العاملة بمنح العاملين بالقطاع الخاص 5 أيام إجازة عيد فطر مدفوعة الأجر، مؤكد أن القرار فيه ظلم لأصحاب الأعمال ولن يصب في صالح الاستثمار.





وقال عامر في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "قرار وزير القوى العاملة بإجازة خمس أيام لعمال القطاع الخاص مدفوعين الأجر فيه إجحاف بحقوق أصحاب الأعمال ولن يصب في صالح الاستثمار والصناعة وذلك لوضع أعباء مضاعفة على أكتاف أصحاب الأعمال الذين يعانون أشد المعاناة من تأثير فيروس كورونا على أحوالهم الاقتصادية".





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وأضاف: "في نفس الوقت يؤثر القرار على الذين يتمسكون بعمالهم الدائمين والمؤقتين، وليس من المنطقي إضافة كل هذه الضغوط في مثل هذه الظروف الخانقة للصناعة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".



