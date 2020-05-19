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أخبار البلد

فيديو المحبة.. رسائل حب من أهالي سرس الليان لذويهم وجيرانهم بالخارج

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:51 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أرسله أهالي مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، لذويهم وأقاربهم وأصدقائهم ومحبيهم بالخارج.

تضمنت رسالة الحب معان جميلة من الحب والشوق والذكريات الجميلة فيما بينهم والدعوات بالعودة واللقاء على خير وكان مفادها : رسالة من أهل سرس الليان لأخواتنا اللي مسافرين برا مصر..  يارب يعجبكم الفيديو ولو عجبتك الفكرة تابع علي الاستوري الخاص بيك وكمل الفرحة.. اللي ليه حد برا مصر يشارك معاه الفيديو ويفرحه..  شكر خاص لكل اللي شارك الفيديو الجميل . واسعد حد من ولاد بلده.

وجاءت الكثير من التغريدات وردود الأفعال على الفيديو كالتالي: كل سنة وأخواتنا وحبايبنا برة البلد بخير ويارب يعدي الأزمة ويكشف الغمة دي على خير ..فيديو جميل جدا من شباب سرس الجميل لأولادها بره ربنا يجيبكم بالسلامة. 

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