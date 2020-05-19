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اقتصاد

هالة السعيد: نتوقع سيناريو انتهاء كورونا في يونيو أو ديسمبر المقبل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:43 م
هالة سعيد وزيرة التخطيط
هالة سعيد وزيرة التخطيط
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ولاء عبد الكريم
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن السيناريو المرجح لانتهاء أزمة كورونا ستكون بنهاية العام المالى الجارى بحلول يونيو المقبل أما في حال استمرار الأزمة وفقا للسيناريو الثانى فإنها ستنتهى بنهاية ديسمبر المقبل.

وأضافت الوزيرة خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم "الثلاثاء"، أنه حال استمرار هذه الأزمة إلى نهاية العام فإنه سيتم تخفيض التقديرات المتوقعة فى حدود 30% عن السيناريو المرجح.

وأكدت ضرورة تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

وأشارت إلى أننا أمام حالة من عدم اليقين يصعب معها تحديد الإجراءات المطلوبة على وجه الدقة، وأنما يتطلب الأمر أكبر قدر من التكيف والمرونة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفى التوقيتات المناسبة.

وأضافت أنه يجب النظر إلى هذه الأزمة بوصفها محنة ومنحة فى الوقت ذاته، كما ان الوقت مثالى للنهوض بقطاع الصناعة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات نتيجة الأزمة وتأثيرها السلبي على سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
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