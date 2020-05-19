للكمامة أضرار أخرى.. 6 نصائح لحماية البشرة عند ارتدائها.. وتوصيات ضرورية عند خلع الماسك

- 6 نصائح لحماية البشرة عند ارتداء الماسك
- 6 توصيات مهمة يجب اتباعها عند خلع وارتداء الكمامات
- هل يمكن للكمامة أن تساعد في الوقاية من كورونا
أصبح ارتداء الأقنعة شيء أساسى خلال وباء فيروس كورونا، وهى واحدة من أهم طرق الحماية ضد فيروس كورونا، ولكن ارتداء الكمامة بشكل مستمر يمكن أن يسبب مشاكل الجلد مثل الطفح الجلدي أو الأكزيما أو حب الشباب، وذلك نتيجة لعدم حماية البشرة وترطبيها من الشمس بشكل يومي.
وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكِ أهم الخطوات الواجب اتباعها للحفاظ على البشرة من الماسك الطبى
- غسل و ترطب البشرة قبل ارتداء القناع
اغسل وجهك ورطبه بشكل صحيح، وسيحافظ ذلك على نظافة ونعومة بشرتك، وإذا لم يكن الجلد مرطبًا ، فقد يتهيج (جلدك) مع الاحتكاك المستمر للقناع عليه، ويوفر المرطب طبقة واقية لبشرتك فمن الأفضل استخدام مرطب خفيف لـ حماية البشرة
- الحفاظ على وضع واقى الشمس
الواقي من الشمس مهم للحصول على الحماية من أشعة الشمس الضارة، ولكن أثناء ارتداء القناع يفضل وضعة بكميات بسيطة حتى لا يؤدى إلى زهور التهابات فى الجلد.
- تعقيم اليدين
حافظ على يديك معقمة بشكل دائم، فهناك احتمالات أنك ستلمس وجهك باستمرار والقناع إما لإصلاحه أو سحبه لأسفل لفترة لذلك ، من المهم للغاية أن تبقي يديك معقمتين، وسيمنع هذا انتقال البكتيريا الضارة من يديك إلى وجهك.
- لا يفضل وضع الماكياج
تسبب مساحيق التجميل انسداد مسام الوجه مما يسبب التعرق مع ارتداء القناع، ومع انسداد المسام ، تأتي مشاكل الجلد مثل حب الشباب والبثور والعيوب، ويمكن للحرارة المتولدة داخل القناع أيضًا أن تفسد الماكياج، ومن الأفضل أن تحافظ على وجهك خاليًا من أي منتج ماكياج.
- لا تسحب القناع بشكل ضيق جدا
للحصول على أقصى حماية من القناع ، نميل إلى شدها بشدة على الوجه، وقد يؤدي شد القناع بشدة على وجهك إلى كدمات وندبات لا تتلاشى مع الوقت.
- علاج الجلد الملتهب أو الجريح
إذا كان لديك بالفعل جرح وتهيج في الجلد ، فمن الأفضل معالجته قبل ارتداء القناع، ووضع المرهم الموصوف على الالتهاب أو الطفح الجلدي على جلدك قبل وضع القناع.
يشعر جميعنا بالمسؤولية حاليا تجاه من حولنا وعلى أنفسنا في الحفاظ على صحتنا خالية من الأمراض، وبالأخص مع تفشي الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين به حول العالم، وهو ما يجعل ارتداء الكمامة سواء الطبية أو القماش أمرا ضروريا كخط دفاع أول لتجنب الإصابة ومنع تفشي الفيروس.
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يقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الكمامات
القماش أو الطبية وحدها لا يمكنها أن تمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إلا أن هناك بعض النصائح التي يجب أن نتبعها للوقاية من الفيروس عند خلع أو ارتداء الكمامات.
وأشار مجدي بدران في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه عند خلع أو ارتداء من الكمامة الطبية أو القماش بشكل عشوائي يمكن أن يتسبب في مشاكل كارثية وزيادة نسبة الإصابة بـ فيروس كورونا، إلا أن هناك بعض التوصيات التي يمكن بها أن تمنع تحول الكمامة وسيلة لنشر الفيروس في المجتمع، وأهمها: 1- نظف يديك بالصابون والماء أو معقم اليدين قبل وضع أو خلع أو لمس الكمامة.
2- تجنب لمس الجزء الأمامي منها؛ حيث أن الجزء الأمامي منها ملوث.
3- إذا لمست الكمامة عن طريق الخطأ، اغسل يديك أو عقمها فورا.
4- قم بإزالة الكمامة عن طريق فك أو رفع حلقات الأذن دون لمس الجزء الأمامي من الكمامة أو وجهك.
5- إذا كنت سترتدي الكمامات القماش فعليك غسلها بانتظام بالصابون والماء الساخن في الغسالة، لا بأس بغسلها مع الملابس الأخرى، والكحول فقط حين عدم توفر الماء الساخن والصابون.
6- ارتداء الكمامة القماشية أو الطبية سيفقد أي قيمة ما لم يتم دمجه مع غسل اليدين المتكرر، والتباعد الاجتماعي.
ووفقا لموقع مايو كلينك، لم يعرف الخبراء بعدُ مدى احتمال انتقال كوفيد 19 من المصابين قبل ظهور الأعراض عليهم ولم يكن معروفًا أيضًا أن بعض الأشخاص قد يصابون بكوفيد 19 دون أن تظهر عليهم أي أعراض ويمكن لكلا المجموعتين نقل الفيروس للآخرين دون علم.
دفعت هذه الاكتشافات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) لتغيير توصياتها بخصوص الكمامات وقامت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بتحديث إرشاداتها والتوصية باستخدام أغطية الوجه القماشية البسيطة على نطاق واسع للمساعدة في منع انتقال كوفيد 19 من قِبَل الأشخاص المصابين بالفيروس دون أن يعرفوا ذلك.
تطالِبُ بعض مجموعات الصحة العامة بأن يقتصِر استخدام الكمامات على مقدمي الرعاية الصحية، وتستشهد بالنقص الحاد في الكمامات الجراحية وكمامات N95 وأقرّت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة بقلقها بهذا الخصوص عندما أوْصَت عامة الناس بوضع الكمامات القماشية، والامتناع عن استخدام الكمامات الجراحية وكمامات N95 التي يحتاجها مقدمو الرعاية الصحية.