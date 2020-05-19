للكمامة أضرار أخرى.. 6 نصائح لحماية البشرة عند ارتدائها.. وتوصيات ضرورية عند خلع الماسك

- 6 نصائح لحماية البشرة عند ارتداء الماسك

- 6 توصيات مهمة يجب اتباعها عند خلع وارتداء الكمامات

- هل يمكن للكمامة أن تساعد في الوقاية من كورونا





أصبح ارتداء الأقنعة شيء أساسى خلال وباء فيروس كورونا، وهى واحدة من أهم طرق الحماية ضد فيروس كورونا، ولكن ارتداء الكمامة بشكل مستمر يمكن أن يسبب مشاكل الجلد مثل الطفح الجلدي أو الأكزيما أو حب الشباب، وذلك نتيجة لعدم حماية البشرة وترطبيها من الشمس بشكل يومي.





وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكِ أهم الخطوات الواجب اتباعها للحفاظ على البشرة من الماسك الطبى









- غسل و ترطب البشرة قبل ارتداء القناع

اغسل وجهك ورطبه بشكل صحيح، وسيحافظ ذلك على نظافة ونعومة بشرتك، وإذا لم يكن الجلد مرطبًا ، فقد يتهيج (جلدك) مع الاحتكاك المستمر للقناع عليه، ويوفر المرطب طبقة واقية لبشرتك فمن الأفضل استخدام مرطب خفيف لـ حماية البشرة





- الحفاظ على وضع واقى الشمس

الواقي من الشمس مهم للحصول على الحماية من أشعة الشمس الضارة، ولكن أثناء ارتداء القناع يفضل وضعة بكميات بسيطة حتى لا يؤدى إلى زهور التهابات فى الجلد.









- تعقيم اليدين

حافظ على يديك معقمة بشكل دائم، فهناك احتمالات أنك ستلمس وجهك باستمرار والقناع إما لإصلاحه أو سحبه لأسفل لفترة لذلك ، من المهم للغاية أن تبقي يديك معقمتين، وسيمنع هذا انتقال البكتيريا الضارة من يديك إلى وجهك.





- لا يفضل وضع الماكياج

تسبب مساحيق التجميل انسداد مسام الوجه مما يسبب التعرق مع ارتداء القناع، ومع انسداد المسام ، تأتي مشاكل الجلد مثل حب الشباب والبثور والعيوب، ويمكن للحرارة المتولدة داخل القناع أيضًا أن تفسد الماكياج، ومن الأفضل أن تحافظ على وجهك خاليًا من أي منتج ماكياج.





- لا تسحب القناع بشكل ضيق جدا

للحصول على أقصى حماية من القناع ، نميل إلى شدها بشدة على الوجه، وقد يؤدي شد القناع بشدة على وجهك إلى كدمات وندبات لا تتلاشى مع الوقت.





- علاج الجلد الملتهب أو الجريح

إذا كان لديك بالفعل جرح وتهيج في الجلد ، فمن الأفضل معالجته قبل ارتداء القناع، ووضع المرهم الموصوف على الالتهاب أو الطفح الجلدي على جلدك قبل وضع القناع.













اقرأ أيضا | بالكمامة.. 8 نصائح طبية للوقاية من فيروس كورونا خارج المنزل يشعر جميعنا بالمسؤولية حاليا تجاه من حولنا وعلى أنفسنا في الحفاظ على صحتنا خالية من الأمراض، وبالأخص مع تفشي الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع أعداد المصابين به حول العالم، وهو ما يجعل ارتداء الكمامة سواء الطبية أو القماش أمرا ضروريا كخط دفاع أول لتجنب الإصابة ومنع تفشي الفيروس.

يقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن يقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن وحدها لا يمكنها أن تمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إلا أن هناك بعض النصائح التي يجب أن نتبعها للوقاية من الفيروس عند خلع أو ارتداء الكمامات. الكمامات القماش أو الطبية

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وأشار مجدي بدران في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه عند خلع أو ارتداء من الكمامة الطبية أو القماش بشكل عشوائي يمكن أن يتسبب في مشاكل كارثية وزيادة نسبة الإصابة بـ فيروس كورونا ، إلا أن هناك بعض التوصيات التي يمكن بها أن تمنع تحول الكمامة وسيلة لنشر الفيروس في المجتمع، وأهمها:



1- نظف يديك بالصابون والماء أو معقم اليدين قبل وضع أو خلع أو لمس الكمامة.



