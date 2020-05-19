AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اللي قادرة لـ آمال ماهر تتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:56 م
آمال ماهر
آمال ماهر
Advertisements
شروق ابراهيم - احمد ابراهيم
حققت أغنية "اللي قادرة"، تتر مسلسل "ليه لا " للفنانة آمال ماهر 5 ملايين و100 ألف مشاهدة بعد مرور 3 أسابيع على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب. 

أغنية "اللي قادرة" كلمات نادر عبد الله، وألحان وتوزيع موسيقى: خالد عز، وهندسة صوتية: محمد إسماعيل، وباص جيتار: أحمد رجب، وجيتار أحمد حسين.

اقرأ أيضا 

مسلسل "ليه لأ" بطولة الفنانة أمينة خليل، بجانب كل من هاني عادي، ومحمد الشرنوبي، وشيرين رضا، وهالة صدقي، وعدد كبير من النجوم.

تقول كلمات الأغنية: "اللِي قَـادرَة عَ الــتَّحَـدِّي وعَ الــمُـواجــهَة، واللِي قَادرَة في خُوفهَا تِـعلِن اِحتِجَـاجـهَا، تِــبقىَ دِي هِــــيَّ الأَحَـــق، إِنَّــهَـــا تـقُـــــول أَلـــف لَأ، لَو لَــقِت أيَّامهَـا مِش مَـاشيَة بــ مَـزَاجــهَا، اللِي رَافضَـــة وجُـودهَا يِبقىَ سَــدّ خَــانَة، أو تسِـــيب حَـــدّ يعَـــامِلـها بِـــ اســتِهـانَة".

"صَعـب تِـــتحَاوِط بِـ سُـور،، سَهـل لو تِـغـضَـب تِــثُــور،، كِــبـرِيَـاءها مَانِـعـهَا تِـلــعَب دُور جَــبَــانَـة،، عَــافيَة ذُوق،،طُـول مَا أَنَــا صَاحـبِة حُـقُـوق،، مِـش هَــبَان مَكـسُورَة وَلا هَـــبَان يوم ضَـعِـيفَـة،، عَــافيَة ذُوق،،شَــــايفَـة إِنِّـي مَـكَــانِي فُــوق،، واللِي عَـاشِـت مَـلِكَـة مِش هَـتعِيش وَصِيفَـة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تريند 7.. أغنية آمال ماهر في تتر مسلسل ليه لأ تقترب من ربع مليون مشاهدة

ترند رقم 6.. اللي قادرة لـ آمال ماهر تتر مسلسل ليه لأ تحقق أكثر من نصف مليون مشاهدة

تترات المسلسلات تتنافس على نسب مشاهدة اليوتيوب

أغنية اللي قادرة لـ آمال ماهر تتخطى المليون مشاهدة

آمال ماهرعلى تويتر: اللهم اجعل لنا في هذه الأيام المباركة فرجا

اللي قادرة لـ آمال ماهر تتر مسلسل ليه لأ تحقق 2 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

أعمال ليلة القدر 27 رمضان.. الإفتاء توصي بـ26 أمرا لاغتنامها

نشرة الفن.. آخر التطورات الصحية لـ خالد سامى وسر عدم حضور محمد رمضان عقد قران شقيقته

ستنتهي الحدوتة.. مالك وادي دجلة يؤكد إلغاء الدوري الممتاز

بشرى سارة.. استشارى طب وقائى: قريبا سيتم الإعلان عن لقاح جديد لفيروس كورونا

إلغاء الدوري المصري.. رياضة البرلمان: 4 أسباب تجعل عودته مستحيلة

سر عدم حضور محمد رمضان عقد قران شقيقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مصاب بـ فيروس كورونا.. 5 نصائح للتنفس بشكل صحي

هيونداي توسان hyundai tucson.. تعرف على مواصفاتها بعد تحقيقها أفضل مبيعات.. صور

مستشفى بريطاني يخطط لاختبار النيكوتين كعلاج محتمل لـ كورونا