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أكاديمية ناصر العسكرية: على الجيش الليبي ألا يسمح لحكومة الوفاق أن تستغل قاعدة الوطية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:54 م
ليبيا وتركيا
ليبيا وتركيا
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هاجر إبراهيم
قال اللواء نصر سالم، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا: إن ليبيا إذا أستفاد بها الطرف التركى سينقل بها قوات مرتزقة مباشرة ويضغط على الجيش الوطنى الليبي فى الإتجاه الجنوبي الغربي لطرابلس.

وأضاف "سالم" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يحترم التصريحات الخاصة بالمتحدث الليبي، موضحا أن القاعدة لها أهمية إستراتيجية كبيرة، على الجيش الليبي إفساد أى قدرة للجيش أو حكومة الوفاق أو للجانب التركى أن يستغلها.

وأفاد أن تركيا من الممكن أن تحول ليبيا إلى أرض غير صالحة تماما، بمعنى أن تكون فى مرمى مدفعياته بعيدة المدى فى ضربات وهجمات جوية مستمرة.

وتابع أن الجيش الوطنى الليبي يجب أن لا يسمح لحكومة الوفاق والجانب التركى ان يستغل الوطية، حيث أنه من الممكن بالقوات الجوية الخاصة بهم أن ينقل مرتزقة وأسلحة.

وأكد أن الأهم بالنسبة للجيش الليبي السيطرة على القاعدة بالنيران ويمنعوا أى قوات جوية فى قدوم أى قوات لها أو الإستفادة منها، لافتا إلى ضرورة العمل لإستعادتها قريبا جدا أو على الأقل ألا يجعلوا لجيش الوفاق أى مصلحة أو منفعة منها.

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