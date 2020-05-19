أمانة.. مسعف وسائق يسلمان 136 ألف جنيه عثرا عليها داخل سيارة تعرضت لحادث فى المنيا



سلم اليوم الثلاثاء مسعف وسائق بمرفق إسعاف المنيا 136 ألف جنيه، و4 هواتف محمولة إلي جهة عملهما، وذلك بعد العثور عليها داخل سيارة ملاكي تعرضت لحادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي.





وعثر المسعف أمير حسن، والسائق سيد سيد مرسال، طاقم السيارة رقم 1332 التابعة لمرفق إسعاف المنيا،علي مبلغ 136 ألف جنيه، داخل سيارة ملاكي انقلبت علي الطريق الصحراوي الشرقي، بعد الانتهاء من عملية إنقاذ المصابين ونقلهما لأقرب مستشفي، كما عثرا علي 4 هواتف محمولة بينها 2 جهاز أيفون، وهواوي داخل كرتونة لم يتم استخدامها بعد.





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وأشاد الدكتور شريف مدحت مدير مرفق إسعاف المنيا، بالجهود التي يبذلها رجال المرفق في التحرك السريع للتعامل مع الحوادث، لإنقاذ المصابين، والحفاظ علي حياة المواطنين، وقال إن هذا التصرف النبيل ليس بجديد علي رجال الإسعاف، وتكرر كثيرا في المنيا، وقبل نحو 3 أشهر سلم رجال المرفق مبلغ نصف مليون جنيه تم العثور عليها في موقع حادث.



