رفض الزوج ذهابها لأسرتها.. فولعت في أوضة النوم

أشعلت ربة منزل النيران بغرفة نومها لرفض زوجها الذهاب لزيارة أسرتها فى الخانكة حيث نشب بينهما مشاجرة قامت على إثرها بإشعال النيران وإحداث تلفيات بها فيما استعان الزوج بشقيقه وقاما بتكسير سيارة والد الزوجة انتقاما منها وتم ضبط طرفى المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بتلقيه بلاغا بقيام ربة منزل بإشعال النيران بغرفة نومها بدائرة المركز.





تم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية والذى أمر بتشكيل فريق بحث لكشف الواقعة وملابساتها.





على الفور انتقل رئيس مباحث المركز وضباط المركز لمكان الواقعة وتبين حدوث مشاجرة بين ربه منزل وزوجها قامت على أثرها بالاستعانة بوالدها ونشبت بينهما مشادة كلامية لرفض الزوج خروجها من المنزل واحتجازها.





فقامت على إثر ذلك بإشعال النيران بغرفة نومها بالشقة القاطنة بها مما تسبب فى إحداث بعض التلفيات بها وعللت ذلك لرفض زوجها الدائم الذهاب إلى أهليتها واحتجازها بالمنزل.



