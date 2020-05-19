إزالة 103 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا









ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الاثنين، 808 حالات على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدانا و17 قيراطا و32 سهما، و2741 حالة إزالة مبان بمساحة 377 ألفا و 221 مترًا مربعًا.





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