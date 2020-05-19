إزالة 103 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، أزالت 103 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 18 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 3354 مترا مربعل، و57 حالة تعدٍ بالبناء على أراض زراعية خاصة على مساحة 5503 أمتار مربعة، و28 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1487 مترًا مربعًا.
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ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الاثنين، 808 حالات على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدانا و17 قيراطا و32 سهما، و2741 حالة إزالة مبان بمساحة 377 ألفا و221 مترًا مربعًا.
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وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشيرًا الى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، لافتا الي أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.