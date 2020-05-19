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محافظات

إزالة 103 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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ايمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، أزالت 103 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 18 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 3354 مترا مربعل، و57 حالة تعدٍ بالبناء على أراض زراعية خاصة على مساحة 5503 أمتار مربعة، و28 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1487 مترًا مربعًا.



ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى امس الاثنين، 808 حالات على الأراضي الزراعية، بمساحة 3911 فدانا و17 قيراطا و32 سهما، و2741 حالة إزالة مبان بمساحة 377 ألفا و221 مترًا مربعًا.


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وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشيرًا الى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، لافتا الي أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة. 
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