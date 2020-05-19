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أخبار العالم

خامنئي يعترف: أخاف من انتفاضة جديدة.. وقاسمي معي ليل نهار

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:04 م
خامنئي يخاف من ثورة
خامنئي يخاف من ثورة جديدة
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قسم الخارجي

عبر المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، عن مخاوفه من تجدد الاحتجاجات المناهضة لنظامه، وشعوره بقلق  كبير من وجود منظمة كخلق معارضة، تتلقى دعمًا دوليًا لتهاجمه، وفق ماذكرت منصة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية "إن سي آر آي".


وفي مؤتمر عبر الفيديو ، قال "خامنئي"، لنخبة منتقاة من الباسيج (قوات شبه عسكرية) "لا يجب أن نسمح للاحتجاجات بأن تظهر ، لأن ظهورها محاربة للنظام الإسلامي".


وأضاف " أنا أؤمن بحكومة شابة لتوجيه البلاد خلال الأوقات الصعبة ... وكان البعض صغيرًا  رغم كبر عمره، مثل قاسم سليماني (قائد فيلق القدس بالحرس الثوري)، الذي أفكر فيه ليلًا ونهارًا".


واعترف خامنئي بكراهية الشباب لموظفي النظام في الجامعات، قائلا "في بعض الأحيان ، يأتي المسؤولون إلى الجامعات أو يذهبون إلى تجمعات الطلاب للدخول في حوار ، لكنهم يلقون رفضًا منهم .. لقد نصحت المسؤولين بالذهاب والتحدث  إليهم لإطلاعهم وتوضيح الأمور لهم". 

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