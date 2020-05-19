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بين الناس

أهالي شارع مجدي كمال بالعمرانية الغربية يشكون من انقطاع المياه

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:06 م
شركة المياة والصرف
شركة المياة والصرف الصحى
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مريم عزت
أرسل القارئ محمود رجب المقيم في شارع مجدي كمال من شارع مصنع المكرونة بالعمرانية الغربية، شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، لتضرر أهل منطقته من كسر ماسورة مياه الصرف الصحى

وكتب محمود فى شكواه: "تم كسر ماسورة المياه الرئيسية والتى تغذى من أول شارعى المعتز و مجدى كمال أول شارع مصنع المكرونة و بدلا من إصلاح العطل قام أفراد شركة المياة والصرف الصحى بالجيزة  بتوصيلنا بالخط الراجع من منطقة الكنيسة و نحن فى آخر شارع مجدى كمال و كذلك شارع المعتز ووعدونا بأن الموضوع مؤقت و سيتم العودة للخط الأصلي". 

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وأضاف: "الآن فلا تصل إلينا المياه من الصباح و حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل ، هذا فى الأيام العادية أما فى رمضان فلا تصل إلا من الساعة السادسة صباحا و حتى الظهر فقط، وجميع الموظفين فى فرع ساقية مكى لا يهمهم الموضوع و الرد دائما ( ضعف الضغط مش مشكلة ) المياه منقطعة الآن و أنا أكلمكم و نحن فى حالة طوارئ و تخزين دائم للمياه و نحن فى الجيزة و بجوار الفرع ومحطة جزيرة الدهب قريبة منا". 
 
وطالب المسئولين بسرعة الاهتمام بالموضوع بشكل عاجل رأفة بأهالي المنطقة. 

ويقدم موقع صدي البلد خدمة جديدة للتواصل مع القراء والمسؤولين لحل مشاكلهم ويمكنك التواصل من خلال الرقم الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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